Za ronjenje, a i sve ostalo

Huawei Watch Ultimate 2 je kreiran kao vrhunski pametni sat bez kompromisa, s posebnim akcentom na poklonike ekstremnih sportova i aktivnosti. Estetski prilagođena plava varijanta je, kao što je dizajnom sugerisano, namenjena poklonicima – ronjenja.

Napredne ronilačke funkcije

Huawei se postarao da svoj novi top model pametnog sata opremi veoma interesantnim i specifičnim inovacijama koje ga učine unikatno pogodnim za sve vrste ronilačkih aktivnosti. Plava verzija Watch Ultimate 2 pametnog sata je sertifikovana za ronjenje do 150 metara dubine (crna varijanta do 100 metara dubine), i to uz očuvanje audio sposobnosti i komunikacije. Watch Ultimate 2 ima 13 vodootpornih slojeva i 46 vodootpornih staza, optimizovanih za strukturu koja nudi obilje inovativnih mogućnosti. Tako sat podržava ISO 22810 standard vodootpornosti, kao i ISO 6425 i EN 13319 ronilačke standarde.

Pametni sat ima ugrađeni sonar, zahvaljujući kojem je kreirana specijalna opcija podvodne komunikacije, ekstremno značajna prilikom ronjenja na većim dubinama da bi se obezbedila efikasna koordinacija i momentalno reagovalo u slučaju bilo kakvog problema. Sonar može da šalje poruke drugim pametnim satovima u dometu do 30 metara. Takođe, može se povezati sa čak do 50 drugih ronilaca, uz 50 predefinisanih poruka i emodžija, kako bi se obezbedila nesmetana komunikacija.

Tu je i Emergency SOS, koji se aktivira držanjem mehaničkog rotacionog tastera u trajanju od 3 sekunde kako bi se na ekranu pojavio zahtev za potvrdu. Ovaj taster je optimizovan za rad pod vodom. Uz precizne senzore za dubinu, kao i merenje temperature i trajanje ronjenja, korisnici mogu da se pouzdaju u Huawei Watch Ultimate 2 pametni sat kao najpouzdaniji i najbolji izbor za sve vrste ronilačkih aktivnosti.

Konstrukcija i otpornost

Kako bi adekvatno služio u zahtevnim uslovima podvodnog ronjenja, sa svim pratećim izazovima poput pritiska, potencijalnih mehaničkih udara i slično, Huawei je Watch Ultimate 2 izradio po maksimalnim standardima kvaliteta i izdržljivosti.

Huawei Watch Ultimate 2 postavlja standarde po pitanjima pouzdanosti i robusnosti, izrađen je od vrhunskih materijala, i nudi veliki broj opcija svim vrstama korisnika. Otpornost dobro ilustruje činjenica da pametni sat podržava ronjenje do čak 150 metara dubine uz održavanje komunikacionih sposobnosti. Uz X-TAP senzor, nudi brz i pozdan monitoring zdravstvenih funkcija, što je izuzetno važno u zahtevnim uslovima ronjenja.

Naravno, upravo iz razloga namene ovog pametnog sata, obezbeđena je otpornost na ekstremne pritiske, koroziju i oštećenja. On je izrađen od tečnog metala na bazi cirkonijuma, u titanijumskom kućištu sa keramičkim okvirima i sa ultra-izdržljivim safirnim staklom. Obezbeđena je maksimalna osvetljenost njegovog 1.5” LTPO 2.0 ekrana do 3000 nita. Plavo-bela narukvica je izrađena od 3D talasastih kompozitnih materijala.

Kompatibilnost sa svim ekosistemima

Huawei pametni satovi podržavaju povezivanje sa svim modernim operativnim sistemima, uključujući i Android (od verzije 9.0) i iOS (od verzije 13.0). Sve što je potrebno je Huawei Health aplikacija, koja će predstavljati svojevrsni informaciono-komandni centar u kome ćete dobijati obilje informacija koje vaš pametni sat sinhronizuje s mobilnim uređajem.

Osim toga, Huawei Watch Ultimate 2 podržava dual-band petosistemno pozicioniranje (Beidou, GPS, Glonass, Galileo i QZSS), uz unapređeni Sunflower sistem pozicioniranja koji se oslanja na napredne algoritme i značajno unapređuje sve vrste pozicioniranja, koristeći i antenu koja osigurava optimalno lociranje u svim situacijama.

To nije sve, jer se sat stara o vama i vašem zdravlju u raznim okolnostima i vrstama izazova. Na primer, automatski detektuje područja velike nadmorske visine (preko 2500 metara) i upozorava vas na potencijalne zdravstvene rizike. Ovakve i slične implementacije su prisutne duž čitavog spektra podržanih aktivnosti, a one se mere stotinama.

AI analitika u službi zdravlja

AI Health Engine u novoj seriji Watch Ultimate 2 pametnih satova donosi obilje opcija i mogučnosti. Na osnovu rezultata merenja, analiziraju se mnogobrojni aspekti vašeg zdravstvenog stanja. Tu se ne misli samo na direktne aspekte zdravlja, već i na naprednu analizu sna, stresa, opterećenja tokom treninga, kao i oporavka nakon napornih fizičkih aktivnosti. Watch Ultimate 2 vodi računa da u svakom od ovih aspekata rada korisnik dobije maksimalno kvalitetnu povratnu informaciju koja će mu pomoći da ima potpuni uvid u psihofizičko stanje i da svoje aktivnosti maksimalno prilagodi mogućnostima svog tela.

Takođe, pametni sat podržava profesionalne sportske režime za sve nivoe korisnika, bez obzira da li želite da se intenzivno bavite treningom ili želite da povremeno date oduška svom telu. Treba istaći i ogroman broj informacija i podataka vezanih za podržane vežbe, od detaljnog vođenja vežbi, grafičkih prikaza pravilnih izvođenja, do detaljnih podataka i analize koja će vam se najpre prikazati na zglobu ruke nakon vežbanja ili šetnje, a u još detaljnijem izdanju uz odgovarajuće statistike i poređenja u Huawei Health aplikaciji.