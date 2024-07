Za sve koji su u potrazi za novim televizorom, imamo idealan paket za vas

Pri uređivanju novog ili renoviranju starog doma mnogi biraju upravo reprodukcije najvećih umetničkih dela za svoje zidove, pri tom ističući i sopstveni stil. Umetnost je često odvojiva od tehnologije i ne postoji veliki broj ljudi kojima će te dve teme zajedno doći u misli. Međutim, trenutak je da se to promeni.

Zahvaljujući novom Samsung televizoru, imaćete priliku da, pored uživanja u kvalitetnoj slici i zvuku, istovremeno, svoj životni prostor upotpunite i najpoznatijim umetničkim delima, unoseći dodatnu dozu elegancije u dom.

Samsung 65-inch Class The Frame televizor predstavlja savršen spoj umetnosti i tehnologije u kom ćete, zajedno sa porodicom i prijateljima, sigurno uživati. Zato mislimo da je ovaj uređaj savršen za vas, a evo i još razloga.

The Frame: TV koji oživljava umetnost

Novi Samsung televizor The Frame, predstavlja revoluciju u svetu televizora, nudeći u isto vreme kvalitetnu sliku i zvuk, što su tradicionalne karakteristike televizora i oživljavajući brojna poznata dela, poput umetničke instalacije u 4K rezoluciji.

Izgled televizora pažljivo je prilagođen svim njegovim funkcijama. Uzimajući u obzir ivice televizora, koje su poput tankog okvira za sliku, ovaj elegantni i moderni uređaj može verodostojno da reprodukuje umetnička dela i upotpuni vaš prostor. Ovaj proizvod daje vam mogućnost samostalnog odabira boje i stila okvira, te ga možete prilagoditi svom izrazu i zbirci umetničkih dela.

Ekran je matiran, tako da vam pruža mogućnost uživanja u omiljenim filmovima i serijama ili umetničkim delima, bez ometanja refleksije, pružajući, u svakom momentu i na svakom mestu, jasnu i punu teksturu slike.

The Frame je oko 45% tanji od svojih prethodnika, dimenzije su 32.8×57.4×1 inča (HWD), a težak je 49.4 kg, što predstavlja standardnu veličinu televizora.

Kvalitetan zvuk, za bolje iskustvo

Potpuno uživanje u audio iskustvu omogućava 3D surround tehnologija sa vrhunskim audio kanalom, a zahvaljujući AI tehnologiji integrisanoj u novi uređaj, možete efikasno da upravljate uštedom energije.

Music Frame: Novo iskustvo uživanja u omiljenom albumu

Music Frame je novi uređaj koji spaja pun zvuk i umetnički dizajn. Uz bežično povezivanje sa TV prijemnikom i soundbarom, putem Q-Symphony sistema i reprodukcije zvuka, istovremeno ima mogućnost prikazivanja fotografije ili umetničkog dela.

Zahvaljujući Dolby Atmos sistemu uživaćete u kvalitetnom zvuku, što će na savršen način upotpuniti atmosferu i uvesti vas u novi svet muzike.

Dizajn nalik ramu za sliku, uz samostalni odabir boje, daje priliku da se ovaj moderni uređaj savršeno uklopi u vaš postojeći enterijer, dajući mu punoću.

Samsung Knox sistem garantuje privatnost

Uz višestepenu zaštitu podataka, uključujući PIN kodove i lozinke, možete se osećati bezbedno pri uživanju u funkcijama svojih Samsung uređaja.

SolarCell daljinski upravljač

Nova tehnologija The Frame televizora doprinosi očuvanju elektične energije i štiti okolinu. Osim veštačke inteligencije, uz pomoć koje možete da upravljate energijom, televizor prati i solarni daljinski upravljač. SolarCell daljinski upravljač puni se sunčevom svetlošću i unutrašnjim osvetljenjem. Baterije za jednokratnu upotrebu zamenili su solarni paneli na poleđini daljinskog, što smanjuje broj odbačenih i potrošenih jednokratnih baterija, čuvajući prirodu.

The Frame od vaše svakodnevnice stvara jedinstvena iskustva uživanja u kvalitetnoj slici, zvuku, umetnosti, istovremeno čuvajući energiju i životnu sredinu i čineći vaš životni prostor elegantnijim u potpunijim.

Osetite novo iskustvo, osvežite svoj prostor i prepustite se uživanju u mogućnostima koje The Frame pruža.

Uz kupovinu određenih modela iz nove serije OLED i QLED televizora, Samsung poklanja Soundbar ili The Freestyle 2nd Generation projektor, uz besplatnu dostavu i instalaciju, kao i tri godine dodatne zaštite. Dodatna zaštita za uživanje u omiljenom sadržaju bez brige, obezbeđena je i za kupce The Frame modela iz 2023. i 2024. godine. Više informacija o ovoj promociji, koja traje do 14. jula ove godine, možete pronaći na linku: Samsung promocija.

Neka vaše uživanje u svakodnevici dobije novi sjaj.

