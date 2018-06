Za velike i male konferencijske sale – Logitech Rally kamera

Paleta konferencijskih kamera iz premijum segmenta je bogatija za još jednog predstavnika, jer je Logitech predstavio Logitech Rally. Ova kamera dolazi sa specifikacijama kao što su Ultra-HD 4K, modularnim audio komponentama, PTZ (pan-tilt-zoom) funkcijama kako bi obuhvatila svako mesto u sobi i tehnologijom Logitech RightSense, koja automatski stavlja ljude u kadar, optimizuje boju i osvetljenje ljudskih lica, a unapređuje i vokalnu jasnoću. Modularni sistem pogodan je za male i velike dvorane za sastanke, kao i za učionice.

Sada pored cenovno prihvatljivih USB konferencijskih kamera koje dobro funkcionišu u klasičnim sobama za sastanke i uskim prostorijama, Logitech dodaje i premijum rešenje za velike prostore. Za razliku od tradicionalnih video-konferencijskih sistema, Rally ima odvojene zvučnike od mikrofona. Postavljanjem zvučnika blizu ekrana, audio je bolje usklađen s videom, a glasovi daleko udaljenih učesnika dolaze iz prednjeg dela prostorije, što ljudi intuitivno i očekuju. Samostojeći mikrofoni omogućavaju značajnije otklanjanje buke i ehoa.

Modularni pristup čini Logitech Rally pogodnim rešenjem za sobe za sastanke gotovo svih veličina i oblika. Logitech Rally kamera kompatibilna je gotovo sa svim platformama za video konferenciju, poput BlueJeans, Google Hangouts Meet, Microsoft Skype za Business, Microsoft Teams, Zoom i mnogim drugim.

Samostalna kamera Logitech Rally će biti dostupna ovog leta. Logitech Rally sistem koji uključuje kameru Rally, plus stone i displej habove koji smanjuju broj kablova po podu, plus jedan zvučnik i jedan mikrofon, biće dostupan ove jeseni, kao i model Logitech Rally Plus koji dolazi s dodatnim zvučnikom i mikrofonom. Sistem se može dodatno proširiti mikrofonima.

Podelite s prijateljima

Tweet