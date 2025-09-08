Zakerberg: „Nisam bio siguran“ oko ulaganja u AI u SAD

Dvojica su daleko dogurala otkako je predsednik pretio osnivaču Fejsbuka zatvorom.

Pomirenje

Američki predsednik Donald Tramp našalio se sa direktorom Mete, Markom Zakerbergom tokom večere sa tehnološkim liderima u državnoj trpezariji Bele kuće u Vašingtonu 4. septembra 2025. godine.

Mark Zakerberg svakako je prevalio dug put u svom odnosu s predsednikom Donaldom Trampom. Pre tačno godinu dana Tramp je pretio šefu Mete zatvorom. Sada su njih dvojica sedela su rame uz rame na večeri u Beloj kući. Naravno, zajedno s desetinama drugih direktora tehnoloških kompanija.

Skoro tri desetine izvršnih direktora smenjivali su se u pohvalama i zahvalama Trampu, ali Zakerbergovi komentari bili su posebno upečatljivi. U jednom trenutku, koji je masovno deljen na društvenim mrežama, Tramp se okrenuo ka njemu i upitao: „Koliko trošiš, recimo, u narednih nekoliko godina?“ Zakerberg je odgovorio: „Verovatno će to biti nešto poput, ne znam, barem 600 milijardi dolara do 2028. u SAD.“ Tramp je delovao zadovoljan. „To je mnogo, hvala Mark, sjajno je što te imamo.“

Ali trenutak uhvaćen uključenim mikrofonom kasnije između njih dvojice bio je još indikativniji. Zakerberg se okrenuo Trampu, izvinio se i rekao: „Izvini, nisam bio spreman… nisam bio siguran koji broj si želeo da spomenem.“

Dok je Zakerberg protekle godine nastojao da pridobije Trampovu naklonost, njihovi susreti pokazuju koliko su ti napori urodili plodom. Pre godinu dana tadašnji bivši predsednik pretio je osnivaču Fejsbuka zatvorom. Sada, je Mark donirao milion dolara za njegovu inauguraciju, promenio Metine politike i odustao od DEI programa. Zatim, dodao Trampovog saveznika u upravni odbor i platio 25 miliona dolara da reši četvorogodišnji sudski spor. Zatim i održao više privatnih sastanaka njih dvojica su očigledno zakopala ratne sekire.

Zakerberg ne samo da obećava masivna ulaganja u infrastrukturu veštačke inteligencije u SAD, već se čini da potvrđuje i da Tramp lično odobrava iznos.

Izvor: Engadget