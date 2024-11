Zakoračite u novu dimenziju s AGON PRO AG276FK 520 Hz i brzim IPS-om za vrhunsku preciznost spremnu za turnire

AGON by AOC, jedan od vodećih svetskih brandova gejming monitora i IT dodataka, proširuje svoju profesionalnu gejming kolekciju s modelom AGON PRO AG276FK, 27 inčnim (68,6 cm) Full HD gejming monitorima s Fast IPS panelom, koji se ističe impresivnom brzinom osvežavanja od 520 Hz. Ova najnovija dopuna AGON PRO porodici monitora ultra visoke brzine osvežavanja dopunjuje visokoperformansne modele za esport AG246FK(540Hz) i AG256FS (390Hz), pružajući kompetitivnim gejmerima još jedan moćan alat na njihovom putu do pobede.

Dizajniran za izvrsnost na turnirima

AGON PRO AG276FK predstavlja vrhunski Fast IPS panel, pružajući Full HD rezoluciju (1920×1080). Sa svojom izvanrednom brzinom osvežavanja od 520 Hz i brzim vremenima odziva do 0,5 ms GtG i 0,3 ms MPRT, AG276FK osigurava kristalnu jasnoću pokreta i minimalno kašnjenje unosa, ključne karakteristike za profesionalne esports gejmere koji se natječu na najvišim nivoima. Full HD rezolucija strateški je odabrana kako bi se kompetitivnim gejmerima omogućilo postizanje i održavanje ultra visokih brzina kadrova, potrebnih za potpuno iskorišćavanje brzine osvežavanja od 520 Hz s trenutnim generacijama GPU-ova.

Za takmičarske gejmere, posebno u brzim FPS igrama poput Counter Strike 2 ili Valorant, brzina osvežavanja od 520 Hz kod modela AG276FK znači prikaz jednog kadra svakih 1,92 milisekunde. Ovaj neviđeni nivo vizualne povratne informacije omogućava igračima praćenje pokretnih ciljeva uz izuzetnu jasnoću, što im omogućuje mikro prilagođavanja koje mogu značiti razliku između pobede i poraza.

Tehnologija Fast IPS panela monitora kombinuje brzinu takmičarskog nivoa s izuzetnim kvalitetom slike, uz maksimalno osvetljenje od 400 nita i sertifikaciju DisplayHDR 400. Time se osigurava da, iako brzina ostaje najvažnija, vizuelna jasnoća nije ugrožena. Adaptive Sync tehnologija uklanja kidanje slike i zastajkivanje, pružajući glatko i responzivno iskustvo koje kompetitivni gejming zahteva.

“AG276FK predstavlja još jednu prekretnicu našoj posvećenosti kompetitivnom gejmingu,” kaže César Acosta, voditelj proizvoda za gejming u AGON by AOC. “ Uvođenjem ovog monitora od 520 Hz uz naše modele AG246FK i AG256FS, nudimo esport profesionalcima i entuzijastima kompletan raspon opcija s ultra visokom brzinom osvežavanja u različitim veličinama, brzinama i vrstama panela kako bi zadovoljili njihove specifične takmičarske potrebe.”

Napredne gejming karakteristike za profesionalnu prednost

AG276FK dolazi opremljen nizom karakteristika relevantnih za gejming. One uključuju više unapred kalibrisanih gejming modova, optimizovanih za različite žanrove, što igračima osigurava brzo prebacivanje na idealne postavke za različite igre. Ugrađeni Frame Counter i Shadow Control omogućuju gejmerima praćenje performansi i podešavanje vizuelnog doživljaja, dok redizajnirani OSD izbornik omogućuje brz pristup ključnim gejming karakteristikama.

AG276FK nadograđuje AGON-ovo esport nasleđe uključivanjem najnovijih verzija tehnologija za smanjenje zamućenja pokreta (MBR) i MBR Sync, koje se mogu aktivirati za dodatno poboljšanje jasnoće pokreta u takmičarskim situacijama. MBR Sync spaja jasnoću tehnologija strobo osvetljenja pozadinskog svetla s podrškom za varijabilnu brzinu osvežavanja, omogućujući oštar prikaz pokreta bez kidanja slike. Monitor takođe nudi Low Input Lag način rada, koji zaobilazi nepotrebnu obradu slike, kako bi osigurao najbrži mogući odgovor na unos igrača.

Svestranost se spaja s kompetitivnom izvrsnošću

27 inčni Fast IPS panel modela AG276FK nudi savršenu ravnotežu između kompetitivnih performansi i svestrane svakodnevne upotrebe. Dok njegova ultra visoka brzina osvežavanja i brzina vremena odaziva savršeno odgovaraju takmičarskom gejmingu na esports nivou, veća veličina monitora (u poređenju sa standardnom 24-25 inča za esport) i superiorna IPS reprodukcija boja čine ga jednako pogodnim za stvaranje sadržaja, konzumaciju medija i povremeno igranje. Ova svestranost izdvaja ga od tradicionalnih esports monitora, čineći ga idealnim izborom za ozbiljne igrače koji zahtjevaju monitor koji se ističe u takmičenju i izvan njega.

Razumijevajući zahteve esport gejminga, AG276FK ima izuzetno prilagodljiv stalak s mogućnošću podešavanja visine od 130 mm, kao i opcije nagiba, zakretanja i okretanja kao i nisku, tanku bazu stalka, što je ključno za održavanje optimalnog položaja tokom intenzivnog takmičernja. Sveobuhvatne opcije povezivanja uključujući dva HDMI 2.0 priključka, dva DisplayPort 1.4 priključka i USB hub s četiri USB 3.2 priključka, osiguravajući jednostavnu integraciju s profesionalnim gejming sistemima.

Cena i dostupnost

AG276FK pridružuje se prestižnoj AGON PRO liniji profesionalnih gejming monitora, od kojih je svaki dizajniran da zadovolji specifične zahteve kompetitivnog gejminga:

• AG246FK (540 Hz) – apsolutni vrhunac brzine za profesionalna takmičenja s 24,1-inčnim Fast TN esports panelom

• AG256FS (390 Hz) – superiorna reprodukcija boja s brzinom osvežavanja takmičarskog nivoa na 24,5-inčnom Fast IPS panelu

• AG276FK (520 Hz) – savršena ravnoteža veličine, kvaliteta slike i brzine za ozbiljne takmičare s 27-inčnim Fast IPS panelom

AGON PRO AG276FK biće dostupan od novembra 2024. godine po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 70 101 dinara.

Podelite s prijateljima

Tweet