Zamrzavanje redova i kolona

Došlo je proleće, a zimu skoro da nismo ni imali. Zamrzavanje su mogli da iskuse samo oni koji su, pre mesec ili dva, otišli put nekog zimskog odmarališta. Ipak, kada radite u Excel-u, unos podataka u velike tabele ume da bude komplikovan jer, dodavanjem novih redova, sa ekrana nestaje zaglavlje i onda više ne znate gde šta treba da unesete. Zamrzavanje redova ili kolona je tehnika kojom fiksiramo jedan ili više redova ili kolona tako da uvek budu vidljivi na ekranu.

Fiksiranje redova ili kolona vrši se pomoću opcije Freeze Panes koja se nalazi u View ribonu. Pokretanjem ove opcije otvara se meni koji nudi podrazumevano zamrzavanje (Freeze Panes), zatim da zamrznete samo prvi red (Freeze Top Row) ili samo prvu kolonu (Freeze First Column). Ukoliko izaberete prvu varijantu fiksiraćete red iznad i kolonu levo od izabrane ćelije i ovo je korisno kada imate tabele koje poseduju gornje i levo zaglavlje. Nakon što fiksirate redove i/ili kolone na poziciji Freeze Panes pojaviće se opcija Unfreeze Panes koja služi da radni list vratite u početno „odmrznuto“ stanje.

Pored navedene, postoji i opcija Split. U zavisnosti od pozicije aktivne ćelije, ona deli prozor na dve ili četiri regije. Svaka od regija se pritom ponaša kao nezavisan prozor po kome se možete kretati i time posmatrati istovremeno podatke u različitim delovima radnog lista.

Zamrzavanje je korisna opcija kada gledate izveštaje na ekranu. Ali kako zamrznuti zaglavlje na dokumentu koji treba da se odštampa, odnosno kako omogućiti da se zaglavlje ponavlja na vrhu svake nove stranice dokumenta? Selektujte ribon Page Layout, kliknite na dugme Print Titles, a zatim u poljima Rows to repeat at top ili Columns to repeat at left izaberite redove i/ili kolone koji će se ponavljati na svakoj novoj stranici.

Podelite s prijateljima

Tweet