Zanimljive aplikacije koje će vam unaprediti život

Uvek postoji mnoštvo aplikacija koje (ni)ste probali, a zapravo bez njih gotovo da ne možete zamisliti svoj život od onog momenta kada to učinite. Evo nekoliko najinteresantnijih aplikacija koje će doprineti unapređenju kvaliteta života, pomoću kojih ćete unaprediti znanje ili će prosto biti nezaobilazna korisna alatka u svakodnevnom korišćenju.

Spell check u Wordu je genijalna stvar, ali ima svoja ograničenja. Riječi će biti ispravno napisane, ali kontekst i ton mogu biti potpuno pogrešni. Kada moram napisati neki mail ili članak na engleskom, često će se desiti da nisam siguran da li sam ispravno formulisao neku rečenicu. Zapravo, bilo bi najbolje kad bih imao nekoga kome je engleski maternji jezik da to sve fino pregleda.

Tu na scenu stupa Grammarly, asistent za pisanje, koji će pored spellinga u isto vrijeme dok pišete pregledati i gramatiku i znakove interpunkcije, te ponuditi bolja rješenja. Program je besplatan i radi na svim platformama (mobilna aplikacija, kompjuter, Chrome…), a odlično je integrisan i sa Office i Google Docs paketima.

Ukoliko se odlučite za premium verziju (30 dolara mjesečno, ali često nude značajne popuste), dobit ćete još mnogo korisnih benefita, kao što su filter koji provjerava da li se radi o plagijatu, te alat koji prilagođava stil pisanja ovisno o tome kojoj vrsti publike se obraćate.

Grammarly je izuzetno jednostavan za korištenje, a besplatna verzija će biti dovoljna za većinu zadataka. Meni se kao najveći benefit pokazalo to da se s vremenom moje pisanje na engleskom dramatično poboljšalo.

Nažalost, Grammarly još uvijek nema verziju za neki od naših jezika. U međuvremenu, ako vam treba nešto bolji spell check, preporučujem online alate ispravi.me za hrvatski i Provera pravopisa za srpski.

Kada naletim na zanimljiv članak ili video clip (i želim to pogledati kasnije), sačuvam ga jednim klikom u Pocket. Članak će biti dostupan na svim uređajima i mogu mu pristupiti i offline. Pokazalo se praktičnim da Pocket instaliram i na mobitel i u web browser.

Koristim Pocket svakodnevno: kada mi neko proslijedi link, ili kada naletim na intervju, analizu ili recenziju, a nemam vremena za čitanje u tom trenutku. A napokon ga mogu ponovo početi koristititi I za planiranje putovanja 🙂 Pocket također daje preporuke i tako dođem do super zanimljivih (i najčešće aktuelnih) stvari koje bih inače sigurno propustio.

Šlag na torti: ukoliko naiđem na paywall (članak za koji je potrebna pretplata), u većini slučajeva ću čuvanjem na Pocket moći pročitati cijeli članak.

Svi znamo koliko kvalitet sna utiče na raspoloženje i energiju tokom dana, a naučnici tvrde da dugoročna neispavanost uzrokuje još i zdravstvene probleme i neželjene kilograme. Svako od nas ima različit obrazac spavanja i ne postoji univerzalni recept poput treba spavati 8 sati ili mora se zaspati prije 23h. Poznati poslovni princip kaže da ne možemo upravljati onim što ne mjerimo i tu na scenu stupa Sleep Cycle.

Ova aplikacija nas osluškuje dok spavamo i ocjenjuje kvalitet sna. Već nakon nekoliko dana se mogu uočiti određeni obrasci – npr. moj san će imati veći kvalitet ako svake noći legnem u isto vrijeme.

Međutim, najveći benefit ove aplikacije je njen genijalni alarm. Unesete period od 30 minuta u kojem se želite probuditi – recimo između 6:00 i 6:30, i alarm će se oglasiti baš u onom trenutku kada ste najbliže prirodnom buđenju. Stoga, ako želite lakše ustajati iz kreveta, ovo je aplikacija za vas.

Glavni gradovi zemalja u regiji su izgleda pronašli novi način međusobnog takmičenja. Koliko god da čovjeku bude drago kad smo prvi na svijetu, ipak bih volio da se radi o nečem drugom, a ne (ne)kvalitetu zraka. Neki će možda reći da pored pandemije, slabe ekonomije i inflacije nemaju energije da razmišljaju o još jednom problemu. Moj prijatelj koji je vrstan politički analitičar smatra da ekološke teme (pa samim tim i zelene političke opcije) jednostavno ne mogu doći do izražaja sve dok se životni standard ne popne barem do nivoa Slovenije.

Da li to znači da trebamo ignorisati loš zrak oko nas?

Evo samo tri argumenta zašto je zagađenost zraka potencijalno najveći problem u ovom trenutku:

prouzrokuje najmanje sedam miliona smrtnih slučajeva godišnje (više od koronavirusa, ratova, pušenja, i automobilskih nesreća);

smanjuje naše kognitivne mogućnosti (rješavanje problema, držanje prezentacije, polaganje ispita…);

doprinosi globalnom zagrijavanju i nepovoljnim klimatskim promjenama.

Postoji međunarodni standard za kvalitet zraka (AQI skala), a treba obratiti posebnu pažnju kada vrijednost pređe 150. I ptice na grani znaju da zagađenje izaziva sagorijevanje fosilnih goriva, prvenstveno za potrebe grijanja i prevoza. Nije realno da će u narednih nekoliko godina doći do značajnijeg smanjenja štetnih emisija.

Šta onda kao pojednici možemo napraviti?

provjeriti kvalitet zraka prije izlaska iz kuće (aplikacija AirVisual); u slučaju nečistog zraka, staviti masku (N95 / FF2 maske koje štite od virusa će i u ovom slučaju biti od pomoći); nabaviti pročiščavač zraka (brend nije bitan, ali treba imati HEPA filter).

Većina nas je razvila naviku da prije izlaska iz kuće pogleda vanjsku temperaturu. Krajnje je vrijeme da u tu rutinu ubacimo i provjeru čistoće zraka.

Cilj ovog newslettera je da potakne radoznalost i doživotno učenje. A na cijelom internetu nema tako dobrog mjesta za učenje kao što je Coursera. Coursera je platforma za online učenje koja u saradnji s najboljim svjetskim univerzitetima i kompanijama nudi širok izbor edukacija.

Postoje i druge dobre platforme za učenje kao što su Udacity, LinkedIn Learning, EdX, FutureLearn i Fiverr Learn. Međutim, Coursera se ističe po tome što ima najširi izbor predmeta – od programiranja preko poslovnih vještina do ličnog razvoja (recimo, The Science of Well-Being). Coursera se dodatno diferencira kvalitetom predavača. Za razliku od ostalih platformi, ljudi koje ćete slušati na Courseri su ili profesori s renomiranih univerziteta ili stručnjaci iz vrhunskih kompanija.

Veliki problem online edukacija je što većina ljudi nakon upisa izgubi interes. Coursera koristi različite alate kako biste ostali motivisani – pojedinačna predavanja su kratka i zanimljiva, sadržaj je podijeljen po sedmicama kako biste mogli planirati vrijeme, imate interakciju sa drugim polaznicima, priliku da testirate znanje kroz praktične projekte, te kontinuirane podsjetnike.

Najbolja stvar je što većinu sadržaja možete odslušati potpuno besplatno, odabirom opcije Audit the course. Ako želite dobiti novu diplomu, steći nove vještine kako biste imali više opcija za nastavak karijere, ili jednostavno naučiti nešto novo, onda je Coursera pravo mjesto za vas.

Zamislite da gradite kuću. Međutim, odlučili ste se da koristite pomalo nekonvencionalan pristup. Rekli ste majstorima da imaju dvije sedmice da naprave temelj i onda nastavljaju dalje. Nema veze ako će biti loše vrijeme, ili će kasniti materijali, ili se neko od majstora neće pojaviti. Bez obzira da li su ostale šupljine ili ne, nakon dvije sedmice se završava rad na temelju i kreće sa prizemljem. Doći će inspektor, pregledati temelje, vidjeti da je urađeno 80% posla i dati ocjenu 3.

Nakon toga kreće izgradnja prvog sprata. Nakon zadatog roka od tri sedmice u kojem će majstori uraditi šta mogu, ali ne više od toga, ponovo dolazi inspektor, i daje ocjenu 2, te se kreće u izgradnju drugog sprata. Ovakvim efikasnim i inovativnim načinom rada ćete osigurati da će sve faze izgradnje završiti u zadatom vremenu. Jedini problem je što će se prije ili kasnije kuća srušiti.

Zvuči pomalo apsurdno? Ono što je nevjerovatno i suludo je da se ovaj pristup koristi dugi niz godina u cijelom svijetu. Samo ne u gradnji kuća, već u nečem mnogo važnijem – obrazovanju djece. U tradicionalnim obrazovnim sistemima, učenici prvo čuju predavanje o nekoj novoj temi. Nakon toga urade zadaću. Predavanja i zadaće traju dvije do tri sedmice i onda se radi test. Na testu će neko odgovoriti na 90%, a neko na 60% pitanja.

Iako se u tom trenutku jasno identifikuju šupljine, razred prelazi na narednu temu, koja će najčešće biti povezana s prethodnom oblasti. Učenici koji su imali šupljine na prošlom testu će sada proći još lošije. Kako se šupljine budu gomilale, učenici vremenom gube interes ili počnu misliti da jednostavno nisu dobri u tom predmetu.

Stvar je u tome da smo svi prošli takav sistem i da smo se toliko navikli na njega da nam više ne djeluje čudno. Sal Khan smatra da bi stvari trebale biti drugačije postavljene. Učenici ne bi trebali prelaziti na novo gradivo dok nisu savladali prethodnu temu. Time bi se gradio i ispravan mentalitet. Ako na testu imate 20% tačnih odgovora, to ne znači da ste glupi ili netalentovani. Jednostavno trebate raditi više na tome, a to zahtijeva petlju, istrajnost i preuzimanje odgovornosti.

Svakako trebate pogledati Khanov TED Talk gdje priča o idejama za reformu obrazovanja. Međutim, Sal Khan nije ostao samo na riječima. On je pokretač Khan Academy, besplatne online platforme za pomoć pri učenju na kojoj učenici i studenti iz cijelog svijeta provedu 200 miliona sati godišnje.

Njegov naredni projekat je drugačija vrsta škole, gdje će biti pomiješani učenici različitih uzrasta, koji će u interaktivnom okruženju bez klasičnih predavanja napredovati po vlastitom tempu. Jedino se možemo nadati da će se ovakve vrste škola jednog dana pojaviti i na našim prostorima.

