Zanimljivost kod Meta Ray-Ban naočara – staklo

iFixit je analizirao Meta naočare Ray-Ban, otkrivajući da tehnologija unutra nije ono što ih čini posebnim – već je to izrada stakla. iFixit objašnjava da staklena sočiva koriste reflektujući sistem geometrijskog talasovoda koji odbija deo svetlosti do očiju korisnika pod određenim uglovima putem delimično reflektujućih ogledala, što pomaže da se spreči da drugi ljudi vide ekran kada vas gledaju.

Ovo funkcioniše zajedno sa mikro-projektorom u desnoj ruci, uređajem sa tečnim kristalom na silicijumu (LCoS) koji odbija svetlost od tri LED diode kako bi obezbedio sliku mreže od 600×600 piksela. Geometrijska talasovodna sočiva se razlikuju od starijih „difraktivnih“ sistema koji se koriste u drugim AR naočarima, koji umesto toga savijaju i dele svetlost, ponekad uzrokujući da korisnik vidi male artefakte duge ili bljesne „sjajem očiju“ na posmatrače. Mana je što je staklo koje se koristi u Ray-Ban displeju skupo za proizvodnju, a iFixit spekuliše da Meta možda prodaje naočare sa gubitkom.

iFixit je morao da podeli krakove i okvir na pola da bi izvršio rastavljanje, napominjući da Meta nije obezbedio način da ih ponovo spoji u situacijama poput zamene baterija. „Za bilo kakve popravke ovde će biti potrebne specijalizovane veštine i specijalizovani alati“, rekao je Shahram Mokhtari, tehničar za rastavljanje u iFixit-u, u videu, dodajući da je „sasvim jasno da će prve verzije ovih pametnih naočara biti nepopravljive“.

Izvor: TheVerge