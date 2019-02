Zaposleni u Microsoft-u protiv prodaje HoloLens-a vojsci

Više od pedeset zaposlenih u kompaniji Microsoft potpisalo je prošle sedmice pismo kojim pozivaju kompaniju da otkaže ugovor koji bi vojnike američke vojske snabdeo HoloLens AR headset-ovima.

Pismo pod nazivom „HoloLens for Good, Not War“ navodi da će headset „biti raspoređene na bojnom polju, i raditi tako što će ratovanje pretvoriti u simuliranu videoigru, što će još više distancirati vojnika od tmurnih ratova i stvarnosti krvoprolića.“

U novembru, Microsoft je potpisao ugovor sa vojskom od 479 miliona dolara sa planovima da im obezbedi više od 100.000 specijalizovanih HoloLens headset-ova kao deo šireg plana za razvoj „Integrated Visual Augmentation System” (IVAS). Njihovi zahtevi su da Microsoft otkaže IVAS ugovor, i „prestane da razvija sve vrste tehnologija oružja“ i da imenuje „odbor za spoljnu etiku“. Vojska planira da koristi Microsoft-ov AR headset kako bi „povećali smrtnost rivalske strane tako što će povećati sposobnost otkrivanja, odlučivanja i angažovanja pred neprijateljem“, navodi se u vladinom opisu programa koji citira Bloomberg u novembru.

To nije prvi put da su radnici velike tehnološke korporacije tražili od svojih poslodavaca da prekinu veze sa vojskom. Prošle godine, na hiljade zaposlenih u Google-u poslalo je pismo u kojem je zatražilo od CEO-a Sundar Pichai-a da se povuče iz projekta sa Pentagonom nazvanog Project Maven – inicijative za nadziranje bespilotnih letelica za američku vojsku.

