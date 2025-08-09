PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Zaposleni u Raven Software konačno potpisali sindikalni ugovor sa Microsoftom

Nina Momcilovic

Zaposleni u Raven Software, studiju poznatom po radu na Call of Duty franšizi, nakon gotovo tri godine borbe, postigli su istorijski dogovor sa Microsoftom — zvanično su potpisali svoj prvi sindikalni ugovor.

Detalji ugovora i prava radnika

Prvi sindikalni ugovor između članova Game Workers Alliance-CWA i Microsofta jednoglasno je ratifikovan od strane zaposlenih. Ugovor predviđa povećanje plata od 10% tokom dve godine, kao i dodatne povišice zasnovane na učinku i unapređenjima.

Dogovorom se takođe ukida praksa tzv. “crunch” vremena — prekovremeni rad mora biti najavljen najmanje sedam dana unapred. Nema uzastopnih nedelja sa prekomernim radnim vremenom, niti obaveznih prekovremenih sati tokom većine nedelja u kvartalu.

Ugovor uvodi i pravičan proces unapređenja, bolju podršku za osobe sa invaliditetom, kao i niz mera zaštite u slučaju otkaza, uključujući otpremnine, pravo na ponovno zapošljavanje, subvencije za zdravstveno osiguranje (COBRA), i usluge profesionalne tranzicije.

Podsetimo, zaposleni u Raven Software glasali su za osnivanje sindikata pre tri godine, što je tada bio prvi slučaj sindikalnog organizovanja unutar Activision Blizzard-a ili bilo kog većeg američkog izdavača. To se dogodilo pre nego što je Microsoft preuzeo Activision. U međuvremenu, proces je bio pun izazova, uključujući optužbe da je Activision uskraćivao povišice sindikalno organizovanim radnicima i pregovarao u lošoj veri. U junu ove godine, sindikalni ugovor su obezbedili i radnici ZeniMaxa, još jedne firme u vlasništvu Microsofta.

Izvor: Engadget

