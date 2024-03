Zasićeni ste Outlookom? Sada je savršeno vreme da ponovo isprobate Thunderbird

Microsoft je najavio zvaničan kraj Mail aplikacije u Windows 11: Od 2024. godine, računari i laptopovi će biti isporučeni samo sa Outlookom za Windows kao programom za e-poštu.

Microsoft je najavio zvaničan kraj Mail aplikacije u Windows 11: Od 2024. godine, računari i laptopovi će biti isporučeni samo sa Outlookom za Windows kao programom za email. To je loša vest za korisnike koji su svesno odlučili protiv Microsoftovog Outlooka. Tačno je da je Outlook za Windows oslabljena i stoga tanja verzija iz Microsoft 365 — koju već možete besplatno preuzeti iz Microsoft prodavnice. Ali za mnoge korisnike, ime Outlook je sinonim za pretrpanu, nezgrapnu i nepraktičnu aplikaciju. Tu dolazi u pomoć Thunderbird 115: Nova verzija open-source klasika za email dolazi sa modernizovanim korisničkim interfejsom i nekoliko novih funkcija u obliku “Supernove”.

Savet: Ako želite prvo da isprobate Thunderbird bez obaveza, odštiklirajte opciju “Set Thunderbird as default program for emails” na kraju instalacije. Zatim uklonite kvačicu pored ” Check every time Thunderbird is started” i kliknite na ” Skip integration”.

Nova prikaz karte sa tri kolone

Glavni deo Supernove je prikaz mape: Organizuje listu poruka u vertikalnom rasporedu i time je usmeren prema webmail uslugama i pametnim telefonima. Prikaz poruka u Thunderbirdu 115 sastoji se od tri kolone: Oblast naloga i foldera, poruke u inboksu i odabrana poruka. To znači da više ne vidite samo jedan red svake poruke, već dva, kao što je uobičajeno kod email aplikacija na mobilnim uređajima. Koristite uski bar na levom delu prozora da biste prešli između emaila, adresara, kontakata i drugih radnih prostora. Prikaz kartice zamenjuje prethodni prikaz liste sa horizontalnim rasporedom kao podrazumevanim prikazom. Prednost prikaza kartice je što olakšava čitanje poruka u inboksu i omogućava bržu navigaciju. Svaka kartica sadrži pregled teksta poruke, pošiljaoca, predmeta i datuma — ostalo je sakriveno. To vam omogućava brže skeniranje poruka i prioritizaciju važnih mejlova. Međutim, prethodni prikaz tabele i dalje je dostupan: Kliknite na dugme opcija prikaza u gornjem desnom delu liste poruka. Ovde možete prebacivati između prikaza kartice i tabele.

Thunderbird čini rukovanje emailovima praktičnijim

Uvođenjem prikaza mape, developeri su konačno doveli Thunderbird u sadašnjost. Poređenje Mozilinog programa za email sa Outlookom, ali i sa alternativama poput Mailspringa, Emclienta i The Bat-a, koje već dugo imaju barem jednu alternativu tradicionalnom prikazu tabele, pokazuje da su bili neophodni radovi na renoviranju. I pogled na prikaz inboksa u webmail servisima poput Google Mail-a ili Outlook.com takođe naglašava koliko je hitno Mozilini developeri trebalo da osveže prikaz pošte. Reklamno obećanje da Thunderbird sa Supernovom donosi “tehnički potpuno preuređen korisnički interfejs prvi put” je, međutim, preuveličano. Ipak, novi prikaz uglavnom utiče na inboks — ostali prozori su uglavnom isti kao i pre.

Nova dinamična traka sa alatkama

Nova dinamična traka sa alatkama sa poljem za pretragu nalazi se iznad prikaza sa tri kolone. Uvek je prisutna i prilagođava se odgovarajućem kontekstu. Šta tačno možete raditi sa njom zavisi od toga da li trenutno pretražujete inboks, unosite kontakte ili proveravate sastanke u kalendaru.

Dobro: Polje za pretragu (prečica Ctrl-K) predlaže šta biste mogli tražiti dok kucate. Govoreći o ikonama: Kreatori Thunderbird-a su programu dali nekoliko osveženih ikona. Traka sa alatkama takođe sadrži dugme sa tri crte iz Firefoxa, koje možete koristiti za pristup pojednostavljenom glavnom meniju. Puni meni možete otvoriti pritiskom na Alt tipku. Ako vam nedostaje poznata traka sa prozorima, kliknite na tri crte, a zatim na Settings > General. Uklonite kvačicu iz ” Hide system window title bar” i idealno i iz ” Automatically hide tab bar”. Prikaz trake nakon što pritisnete Alt taster možete povratiti pod stavkom View > Toolbar, tako što ćete označiti ” Menu bar”.

Prilagođavanja dizajnu

Takođe novo, ali sigurno ne svima po ukusu: Thunderbird automatski grupiše povezane emailove i odgovore po razgovorima. To je praktično jer možete pratiti istoriju razgovora. Međutim, automatsko grupisanje otežava vam brzo pronalaženje pojedinačnih poruka u prijemnom sandučetu. Da biste isključili grupisanje razgovora, kliknite na dugme opcija prikaza u gornjem desnom delu liste poruka. Pod ” Sort by”, izaberite opciju “Not grouped” umesto ” Grouped by topic”.

Kalendar u Thunderbirdu već je bio revidiran u ranijim verzijama. Kao rezultat, izgleda modernije i podseća na Outlook 365 i Google kalendar po izgledu i radnjama. Thunderbird 115 dodaje poboljšani prikaz mini-meseca. Developeri su takođe optimizovali dnevni, nedeljni i mesečni raspored. Takođe novo: Imate na raspolaganju više boja za bojenje kalendara prema vašim željama.

Rešavanje najvećih problema

Posebno korisnici koji prelaze sa starije verzije Thunderbirda na Supernova izdanje ponekad se žale na značajno lošiju čitljivost liste poruka. Posebno nakon prebacivanja na prikaz liste, prijemno sanduče deluje pretrpano i sabijeno, u zavisnosti od veličine ekrana i rezolucije.

To možete popraviti sa više prostora između kontrolnih elemenata — i postoji postavka gustine za to: Da biste učinili listu poruka prozračnijom i time je olabavili, kliknite na dugme sa tri crte. Promenite “Density” sa “Compact” (levo dugme) na “Standard” ili “Relaxed” (desno dugme). Ova poslednja postavka radi sa većim rastojanjima između pojedinačnih elemenata liste poruka i preporučuje se za velike, visokorezolutne ekrane. Ako je font u prijemnom sandučetu previše mali uopšteno, postoji jednostavno rešenje u dugmetu sa tri crte: Kliknite na plus i minus dugmad iza “Font size”. Na taj način možete prilagoditi veličinu fonta programski. Tekst u prozoru poruke možete kao i obično promeniti koristeći prečice na tastaturi Ctrl+ i Ctrl- ili pomoću točkića miša dok držite pritisnutu Ctrl tipku.

Postavite zajednički inboks

Mnogi email nalozi i mnogi folderi čine listu foldera na levoj strani u prikazu poruka u Thunderbirdu zbunjujućom. Stoga je dobra ideja da nekoliko email naloga kompaktno sumirate u zajedničkom prijemnom sandučetu. Takođe možete poboljšati pregled skrivanjem pojedinačnih foldera. Omiljeni folderi za često korišćene sandučiće štede vreme prilikom pregledanja i sortiranja novih poruka. Zato Thunderbird sada nudi “sortabilne režime foldera”. Do menija sa izborom možete pristupiti u kombinovanom prikazu računa/foldera na vrhu klikom na tri tačke. Idite na “Folder modes” i isprobajte šta pojedine opcije rade kliktanjem na kvačice. Sa “All folders”, Thunderbird prikazuje listu svih konfigurisanih naloga posebno sa Inbox, Outbox, Sent, Drafts, Trash, itd. “Grouped folders” pretvara “Inbox” i “Outbox” u glavne foldere u kojima se pojavljuju vaši nalozi.

Podešavanje zaštite podataka

Podešavanje Thunderbirda 115 je brzo i jednostavno. Čarobnjak za instalaciju prepoznaje prethodne verzije programa i izvršava ažuriranje. Prvi put kada pokrenete program, čarobnjak će vas upitati da podesite svoj email nalog. Kada je to završeno, statusna traka u donjem desnom uglu pokazuje koliko je daleko Thunderbird odmakao sa preuzimanjem poruka. Developeri Mozille tvrde da su zaštita podataka i privatnost najvažniji prioriteti. Ipak, preporučuje se da odmah na početku prođete kroz podešavanja bezbednosti. Kliknite na ikonu točka na dnu levo i na sekciju “Privacy & Security”.

Emailovi mogu sadržati spoljni sadržaj poput online slika ili CSS stilova. Da biste zaštitili privatnost, Thunderbird podrazumevano ne učitava takav spoljni sadržaj, već prikazuje žutu traku obaveštenja da je spoljni sadržaj blokiran. Trackeri čine ovaj program za email neefikasnim na ovaj način, ali pati i udobnost. Ako želite da Thunderbird automatski ponovo učita slike sa interneta, odštiklirajte okvir pored “Allow external content in messages”. Za “Accept cookies from third-party providers”, preporučljivo je postaviti “Only from visited third-party providers”. Ako uvek dozvoljavate kolačiće od trećih strana, veb sajtovi mogu pratiti vaše aktivnosti kako bi personalizovali sadržaj. Takođe označite okvir pored “Send a Do Not Track notification that your online activities should not be tracked”.

Ako želite da zaštitite lozinke sačuvane u Thunderbirdu za vaše email naloge sa master lozinkom, aktivirajte ” Use master password”. Unesite željenu lozinku dva puta. Uklonite kvačicu u delu “Data collection …”. Proverite da li su kvačice ispred “Check messages for fraud attempts (phishing)” i “Antivirusni software …” označene.

Izvor: Pcworld

