Zaštitite se od nasilja pametnom nalepnicom

Postoji veliki broj broj uređaja koji je osmišljen tako da pomogne ženama, te drugim žrtvama nasilja, da prijave napad i te da se odbrane od nasilnika, a ima ih u različitim oblicima – pištaljke, tasteri za paniku, aplikacije za pametne telefone i mnogi drugi. Većina tih spasonosnih sprava zahteva od žrtve da ručno unese komande, što nije uvek moguće.

Rešavanje ovog problema je svakako bio prioritet mnogih naučnika, a Manisha Mohan je pronašla do sada najbolje rešenje u obliku uređaja koji je nazvala Intrepid, a koji korisnici mogu da nose na nekom komadu garderobe, te da ga tako uvek imaju pored sebe. Napravljen je u obliku nalepnice koja je povezana sa aplikacijom na korisnikovom telefonu, a funkcioniše tako što, ako do nasilja dođe, upozorava do pet kontakata koji se prethodno unesu u aplikaciju.

Intrepid funkcioniše na osnovu toga što može da zabeleži na koji način vam je skinuta odeća, pa ako na osnovu podataka postoji strepnja da je nasilje u toku, te ako za određeno vreme ne potvrdite da je sve u redu, aplikacija će poslati poruke kontaktima za hitne slučajeve koje ste prethodno uneli.

Korisnici će ovaj uređaj moći da nalepe na bilo koji komad odeće, a napravljen je tako da može da podnese mašinsko pranje ukoliko zaboravite da ga uklonite. Intrepid je do sada testiran na 70 subjekata i nikakve greške nisu zabeležene.

Izvor: ubergizmo.com

