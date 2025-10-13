Zašto AI data centri troše toliko resursa?

Objekti koji podržavaju procvat veštačke inteligencije postali su simbol nove vrste rasipništva.

Nagla izgradnja novih data centara, podstaknuta rastom veštačke inteligencije, donela je ozbiljne posledice od nestašica vode do ogromne potrošnje struje.

AI generacija donela je nove razmere problema

Dok su centri za obradu podataka oduvek bili zahtevni potrošači resursa, AI generacija donela je nove razmere problema.

GPU procesori koji pokreću AI sisteme zahtevaju višestruko više energije i hlađenja od tradicionalnih CPU-a. Prema izveštaju američke laboratorije Lawrence Berkeley, potrošnja energije data centara u SAD skočila je sa 76 TWh u 2018. na 176 TWh u 2023, a procenjuje se da bi do 2030. mogla dostići čak 12% ukupne potrošnje zemlje.

Ogromna količina toplote koju generišu GPU serveri zahteva kompleksne sisteme hlađenja, često uz pomoć vode. Samo u 2023. AI data centri u SAD potrošili su oko 55 milijardi litara vode, a do 2028. taj broj bi mogao dostići 124 milijarde litara.

Rešenja poput zatvorenih sistema tečnog hlađenja, korišćenja geotermalne energije i prelaska na obnovljive izvore struje predstavljaju mogući izlaz iz ovog ekološkog lavirinta. Međutim, stručnjaci upozoravaju da industrija mora biti transparentnija u pogledu svojih ekoloških uticaja i da se postojeći kapaciteti koriste efikasnije.

Izvor: Engadget