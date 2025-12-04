Zašto biste trebali da proverite da li Gmail koristi vaše mejlove za treniranje AI-ja — i kako da se isključite

Sve veća upotreba veštačke inteligencije u svakodnevnim aplikacijama znači da vaš inbox možda ima veću ulogu nego što mislite. Naime, neka nedavna izveštavanja ukazuju na to da Gmail-ova funkcija „Smart features and personalization“ može da dozvoli obradu sadržaja mejlova za unapređenje modela veštačke inteligencije. Iako je kompanija istakla da ne koristi sadržaj korisničkih mejlova za treniranje AI-modela bez pristanka, jasno je da podešavanja koja omogućavaju takvu obradu mogu biti aktivirana podrazumevano — pa je važno da korisnici provere svoje opcije privatnosti.

Kako da proverite i onemogućite neželjenu obradu podataka

Prvi korak je da otvorite Gmail na računaru i kliknete na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu, zatim izaberete „See all settings“. U tabu „General“, pomerite se do sekcije „Smart features and personalization“. Ako je opcija „On“ ili „Smart features and personalization – on“ aktivna, razmislite o tome da je prebacite u „Off“. Ovim korakom onemogućavate da Gmail koristi vaše mejlove i prateću aktivnost u okviru Google proizvoda — kao što su Docs, Slides ili Drive — za analize koje mogu biti deo AI razvoja.

Ako koristite Google Workspace (u okviru organizacije ili kompanije), proverite i postavke pod „Manage Workspace smart feature settings“. Tamo možete da se isključite iz sistema koji omogućava obradu sadržaja korisničkih naloga za unapređenje modela. U oba slučaja, nakon promene kliknite na „Save changes“.

Korisnici mobilne aplikacije Gmail-a mogu iste postavke pronaći preko menija (tri horizontalne linije), zatim „Settings“ → odaberite svoj nalog → „Data privacy“. Tamo deaktivirajte „Smart features and personalization“. Obavezno proverite da li se promena zaista primenila — neki korisnici prijavljuju da je opcija vraćena na „On“ posle ažuriranja aplikacije.

Za dodatnu zaštitu, preporučuje se pregled ostalih podešavanja, kao što su „Web & App Activity“, i isključivanje opcija koje dozvoljavaju da vaši podaci budu korišćeni za unapređenje AI-usluga. Time smanjujete rizik da se vaši mejlovi, prilozi ili metapodaci upotrebe bez vašeg eksplicitnog pristanka.

Uz ove korake, korisnici mogu preuzeti kontrolu nad svojim podacima — što je posebno važno u eri kada AI-algoritmi i modeli uče iz ogromnih količina podataka. Iako Gmail i dalje nudi moćne opcije za pojednostavljeno pisanje i predloge, ključno je da budete svesni podrazumevanih podešavanja i da izaberete nivo privatnosti koji vam odgovara.

Izvor: HowToGeek