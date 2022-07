Zašto će Meta projekat za automatsko prevođenje između 200 jezika biti blokiran autorskim pravima

Meta AI odeljenje najavilo je dva nova uzbudljiva projekta u oblasti mašinskog prevođenja.

Od 7.000 postojećih jezika, samo nekoliko stotina je prepoznato za upotrebu na web-u

Prvi je No Language Left Behind, gde je predviđena izgradnja novog, naprednog AI modela, koji može da uči iz jezika sa manje primera za obuku, a trebalo bi da omogući prevode stručnog kvaliteta na stotine jezika, u rasponu od asturijskog do lugande i urdua. Drugi je Universal Speech Translator, gde su dizajnirani novi pristupi prevođenju govora sa jednog jezika na drugi u realnom vremenu kako bi bili podržani jezici bez standardnog sistema pisanja, kao i one koji su i pisani i govorni.

Tehnologija „No Language Left Behind“ mogla bi da ima veliki uticaj na to kako ljudi širom sveta koriste internet, posebno na način na koji pristupaju ključnim naučnim i medicinskim resursima. To bi omogućilo ljudima da prevedu materijal na jednom od najčešćih jezika koji se koriste na mreži, kao što su engleski ili španski, na svoj lokalni jezik, nakon što bude uključen u projekat No Language Left Behind. Postoji velika potreba za ovim – nešto više od polovine početnih stranica najposećenijih veb lokacija na internetu je na engleskom, sa različitim količinama informacija dostupnih na drugim jezicima. Ostali najzastupjeniji jezici su ruski, španski, turski, persijski, francuski, nemački i japanski.

Dakle, od više od 7.000 postojećih jezika, samo nekoliko stotina je prepoznato za upotrebu na web stranicama. Nažalost, malo je verovatno da će Metina velika vizija biti ostvarena – zbog autorskih prava. Osim ako se onlajn materijal ne objavi pod dozvoljenom licencom poput onih koje je osmislio Creative Commons, biće neophodno dobiti dozvolu od nosioca autorskih prava pre nego što se potpuni prevod može napraviti pomoću novih Facebook-ovih alata. Biće potrebno samo nekoliko tužbi visokog profila od strane izdavača da bi uplašili ljude da se usude da prevedu mejnstrim onlajn članke na svoj jezik bez dozvole. I tako će, još jednom, maksimalizam autorskih prava ugušiti uzbudljivu šansu da se svet učini boljim, pravednijim mestom sa poboljšanim pristupom znanju – a sve da se očuva svetost zastarelog intelektualnog monopola.

Izvor: Techdirt

