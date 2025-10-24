Zašto Google želi da uključite Health Connect na svom Android telefonu

Google je počeo da šalje obaveštenja korisnicima Android uređaja kako bi ih podstakao da aktiviraju Health Connect, servis koji povezuje različite aplikacije za praćenje zdravlja i fizičke aktivnosti.

Nove notifikacije podstiču korisnike da povežu aplikacije za praćenje zdravlja i fitnesa

Šta je zapravo Health Connect?

Health Connect, koji je Google pokrenuo još 2022. godine, zamišljen je kao centralni čvor za zdravstvene i fitnes podatke. Mnogi korisnici koriste više uređaja i aplikacija – na primer, pametnu narukvicu jednog brenda, traku za trčanje drugog i pametnu vagu trećeg – ali podaci iz tih izvora često ostaju razdvojeni.

Health Connect omogućava da se svi ti podaci sinhronizuju i objedine na jednom mestu, bez obzira na to koji uređaj ili aplikaciju koristite. Time korisnici dobijaju potpuniju sliku svog zdravlja i fizičke aktivnosti.

Zašto sada stižu Googleove notifikacije

Iako je Health Connect već nekoliko godina prisutan na Androidu, mnogi korisnici ni ne znaju da postoji.

To se dešava jer:

servis nije deo početnog podešavanja telefona,

put do njega u Settings meniju je složen (skriven nekoliko nivoa duboko),

a mnoge fitnes aplikacije ne ističu opciju povezivanja dovoljno jasno.

Zbog toga je Google odlučio da aktivno obavesti korisnike. Nakon avgustovskog Google Play System ažuriranja (2025), Health Connect je počeo da prikazuje:

notifikaciju sa porukom „See your health data across apps“,

i banner unutar same aplikacije koji poziva na povezivanje naloga.

Kada korisnici dodirnu obaveštenje, otvara se Health Connect aplikacija sa listom kompatibilnih servisa koje mogu povezati – poput Fitbit-a, Samsung Health-a, MyFitnessPal-a, Strave i drugih.

Kako izgleda proces povezivanja

Kada prvi put otvorite Health Connect, aplikacija prikazuje veliko dugme “Set up”, koje vodi na stranicu sa svim dostupnim aplikacijama koje podržavaju integraciju. Nakon što povežete jednu, sistem će vam automatski ponuditi da dodate i ostale koje su već instalirane. Ovim se omogućava da, na primer, koraci zabeleženi u Fitbit-u budu dostupni i u MyFitnessPal-u, ili da kalorije iz Strave budu sinhronizovane sa Google Fit-om.

Šta sledi – Health Connect kao samostalna fitnes platforma?

Google očigledno ima veće planove za ovaj servis.

U okviru Android 16 QPR2 ažuriranja, planirano je da Health Connect dobije nativno brojanje koraka, što bi moglo označiti početak njegovog razvoja iz običnog „agregatora“ u kompletnu fitnes platformu – potencijalnog konkurenta Google Fit-u.

Googleova nova strategija obaveštenja ima za cilj da poveća broj korisnika koji koriste Health Connect, jer mnogi još nisu otkrili njegovu svrhu. Ako koristite više fitnes aplikacija ili uređaja, aktiviranje ovog servisa može vam pomoći da imate potpun i pregledan uvid u sve svoje zdravstvene podatke – na jednom mestu.

Izvor: Androidauthority