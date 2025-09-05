Zašto humanoidni robot sa ugrađenim AI asistentom nije impresionirao nikog?

Dobro poznati Optimus robot sada dolazi u paru sa AI asistentom Grok, ali je izgleda još uvek daleko od ispunjenja naučnofantastičnih snova Elona Muska, piše na portalu Mashable.

Video, koji je podelio izvršni direktor Salesforce-a Mark Beniof, prikazuje jedinicu nove generacije Optimus robota. Ima nekoliko svežih vizuelnih detalja, na primer ruke koje izgledaju prirodnije (neki bi rekli – ljudskije). Tu je i Grok-ov glasovni režim, što znači da može da razume korisničke upite i da odgovara na njih.

Ali (kad postoji „ali“, stvari nisu savršene), video nikoga nije zadivio, jer Optimus deluje sporo i tromo, i traži da mu se ponove glasovne komande da bi počeo jednostavan zadatak — odlazak u kuhinju i služenje pića. Pravi nekoliko lenjih koraka, verovatno u smeru pomenute kuhinje, ali se snimak tu prekida pa ne možemo da vidimo da li je uspeo da donese piće.

Snimak doduše pokazuje određeni napredak u odnosu na ranije verzije Optimus mašina, recimo onih sa događaja „We, Robot“ iz 2024. godine, ili onih koji su služili kokice u Teslinom restoranu u Los Anđelesu. Ipak, teško da neko veruje da će Tesla uskoro prodavati milione ovih robota.

Elon’s Tesla Optimus 🤖🔥 is here! Dawn of the physical Agentforce revolution, tackling human work for $200K–$500K. Productivity game-changer! Congrats @elonmusk, and thank you for always being so kind to me! 🚀 #Tesla #Optimus pic.twitter.com/bA5IYIylE1 — Marc Benioff (@Benioff) September 3, 2025

Beniof je ipak impresioniran, pa je robota nazvao „prekretnicom u produktivnosti“ koja će „preuzeti ljudske poslove“ (nije najjasnije zašto je to dobra stvar). Možda je baš zato nedavno ukinuo četiri hiljade radnih mesta u korisničkoj službi u Salesforce-u, i na njihovo mesto postavio AI agente. Optimus je i dalje u fazi prototipa, a možemo očekivati još verzija kako se bude približavao masovnoj proizvodnji, čiji je početak planiran za 2026. godinu.

Ova demonstracija je došla nakon što je Tesla objavila četvrtu verziju svog „Master plana“, ne baš najjasnijeg dokumenta u kojem se pridaje velika važnost Optimus-u kao Teslinom najvažnijem proizvodu u budućnosti. Musk je ranije izjavio da Tesla planira da prodaje milione jedinica godišnje za otprilike četiri do pet godina.