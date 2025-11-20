Zašto humanoidni roboti imaju toliko značaja u planovima Tesle

Od izloga salona do fabričkih hala i promotivnih događaja, roboti koji liče na ljude sve su prisutniji — ali, prema viziji Elon Muska i njegovog tima, to je tek početak. Roboti-humanoidi poput modela Optimus su postavljeni kao ključni element ne samo za automatizaciju proizvodnje već i za prodor u domove i živote potrošača širom sveta. Musk smatra da će oni biti „najveći proizvod svih vremena, daleko veći od mobilnih telefona“.

Humanoidni oblik kao strateški alat

Zašto humanoidni roboti? Jednostavno: oni kombinuju fizičku interakciju sa svetom — hod, gripanje, kretanje u okruženju — sa naprednim veštačkim inteligencijama. Kada telekomandna mašina može da koristi ljudske alate, otvara se čitav spektar primene: od lagera i fabrika do pomoći u domu i asistencije starijim osobama. I dok mnoge kompanije razvijaju robote za fabričke linije, Musk i Tesla zamišljaju proizvođača robota u kućama i kancelarijama.

Međutim, razvoj ovakvih sistema nije trivijalan. Visok nivo preciznosti, autonomije i sigurnosti potreban za humanoida koji deluje među ljudima — zahteva ogromne resurse. Ipak, upravo zbog toga Tesla smatra da ulazak u segment robota može postati prekretnica za poslovanje — posebno jer je poređenje sa uspehom vozila postalo šablonom za ambiciju. Musk je izjavio da je cilj isporučiti milion robota godišnje u sljedećih nekoliko godina.

Za korisnike, perspektiva deluje futuristički: zamislite robota koji stiže kući, preuzima zadatke koje ste slabo povezivali sa tehnologijom — ali taj hologram budućnosti vrši pritisak i na praksu. Koliko su ljudski-oblikovni roboti zaista najefikasniji u zadacima na zemlji? Neki eksperti upozoravaju da bi jednostavniji robotski oblici mogli biti praktičniji za industrijsku proizvodnju — ali u domenu masovne potrošnje, robotski oblik koji izgleda i deluje „kao čovek” može imati emotivnu i prihvatnu prednost.

U konačnici, humanizacija robota nije samo tehnički izbor — već strateško opredeljenje. Ako Tesla uspe da okrene ovaj proizvod iz laboratorije u masovnu proizvodnju, može redefinisati pojam proizvoda u deceniji koja dolazi. Ali uspeh toga zavisi ne samo od tehnologije, već i od toga što će tržište zaista prihvatiti robota koji hoda i komunicira kao čovek.

Izvor: BBC