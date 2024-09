Zašto je ‘debloating’ Windowsa potencijalno loša ideja (i šta umesto toga možete da uradite)

Entuzijasti Windowsa vole da dele strategije za uklanjanje neželjenog softvera i ubrzavanje rada računara uz smanjenje upotrebe sistemskih resursa.

Zašto “debloating” može izazvati više problema nego što vredi

Ako provodite vreme na forumima posvećenim Windowsu, pre ili kasnije naići ćete na preporuke za korišćenje “debloater” alata za Windows. Takvih alata ima mnogo. Ovi čarobni alati tvrde da mogu ukloniti neželjeni softver, ubrzati vaš računar, smanjiti potrošnju resursa i zaštititi vašu privatnost. Ali, kao i kod svake ponude koja zvuči predobro da bi bila istinita, postoji “kvaka”.

Šta je “debloating”?

Ljudi se žale na “bloat” u glavnom operativnom sistemu Microsofta već dugo vremena. Takozvani “debloating alati” nekada su se zvali optimizatori performansi, i većina njih je bila čista prevara. Danas, alati koji obećavaju da će optimizovati vaše iskustvo sa Windowsom 11 uglavnom su skripte (obično besplatne) ili prilagođene instalacione slike koje uklanjaju aplikacije, onemogućavaju usluge, čiste Windows registar i menjaju osnovna podešavanja, sve u ime bolje performanse.

Šta može poći po zlu sa “debloatingom”?

Pre desetak ili dvadeset godina, kada SSD diskovi nisu bili standard i kada je sistemska memorija bila skupa, ovakvo fino podešavanje moglo je doneti merljive rezultate. Na modernim računarima sa dovoljnom količinom sistemskih resursa, takvo neselektivno čišćenje donosi samo minimalnu korist, a postoji značajan rizik od izazivanja dodatnih problema koji će vam oduzeti više vremena na rešavanje nego što ćete uštedeti u čitavoj godini. Korišćenje “debloated” instalera napravljenog od strane nekog slučajnog tipa sa YouTube kanala nije dobra ideja. Takođe, budite skeptični prema preuzimanjima koja se teško mogu verifikovati, poput takozvane “Windows 11 Government Edition” verzije koja je reklamirana kao “maksimalno debloated” zvanična verzija. Ispostavilo se da je to bila privatno modifikovana verzija sastavljena od delova, koja je koristila ilegalni hak za aktivaciju. Ups. Ako ste odlučni da napravite prilagođenu instalacionu sliku, možete koristiti alat poput NTLite, koji vam omogućava da modifikujete već instaliran Windows (ako platite licencu) kako biste uklonili funkcije, deinstalirali aplikacije i onemogućili usluge. To je izuzetno moćan alat, sposoban da funkcionalan računar učini potpuno beskorisnim ako onemogućite pogrešnu funkciju. Prikladan je za administratore i hobiste koji se ne boje da rizikuju. Ako samo želite da olakšate korišćenje računara, ovaj alat je preteran. Ako imate stariji hardver koji ne može da se nadogradi, možda ćete imati koristi od smanjenja uticaja aplikacija i usluga koje se pokreću u pozadini. Ali za to vam ne trebaju ovakve skripte.

Šta raditi umesto toga? Evo kratkog spiska sigurnih načina za podešavanje vašeg sistema:

Uklonite neželjene aplikacije iz Start menija

U Windowsu 11, većina aplikacija koje su uključene u osnovnu instalaciju su samo prečice koje zauzimaju skoro nimalo diskovnog prostora. Ako vidite aplikaciju koju ne želite, možete je brzo ukloniti desnim klikom na ikonu i izborom opcije “Unpin From Start”.

Uklonite neželjene ikone sa taskbara

Desnim klikom na prazan prostor na taskbaru otvorite meni gde možete ukloniti toolbarove, dugmad i druge nepotrebne elemente. U Windowsu 11, kliknite na “Taskbar Settings” i koristite tri opcije za sakrivanje ikona kao što su Widgets, Task View i Search.

Deinstalirajte neiskorišćene aplikacije

Mnoge, ali ne sve, aplikacije koje dolaze sa Windowsom 11 mogu se deinstalirati. Ako znate da nikada nećete koristiti određene aplikacije, jednostavno kliknite desnim klikom na ikonu aplikacije i izaberite “Uninstall”. Ušteda prostora na disku je minimalna, ali svaki bajt se računa.

Smanjite praćenje

Možete smanjiti količinu dijagnostičkih podataka koje Windows prikuplja tako što ćete otići na Settings > Privacy & Security > Diagnostics & feedback i isključiti opciju “Send Optional Diagnostic Data”.

Onemogućite neželjene aplikacije koje se pokreću prilikom starta sistema

Otvorite Task Manager i proverite tab “Startup Apps” da vidite koje treće strane aplikacije se automatski pokreću. Ako ne koristite Microsoft Edge, možete onemogućiti njegov unos i uštedeti resurse.

Briga o prekomernoj upotrebi memorije i CPU-a

Na sveže instaliranom Windowsu, potrošnja resursa je prilično razumna. Povremeno ćete videti povećanu aktivnost dok operativni sistem indeksira fajlove za ugrađenu pretragu ili kada skenira za malver koristeći Microsoft Defender. Ako instalirate antivirus treće strane, Microsoft Defender će se automatski onemogućiti.

Jedna od najvećih grešaka koju ljudi prave je pretpostavka da je aplikacija ili usluga koja koristi veliku količinu memorije nužno loša ili neefikasna. Ako memorija inače ne bi bila korišćena, dopuštanje aplikaciji da je koristi je potpuno prihvatljiv način za poboljšanje performansi. Windows je generalno vrlo dobar u upravljanju memorijom i može brzo osloboditi memoriju kada je potrebna novom procesu. Sa svim ovim podešavanjima, najbolja strategija za izbegavanje “bloat-a” je biti izuzetno oprezan prilikom instaliranja softvera treće strane. Stari programi koji dodaju svoje usluge i dodatke koji se automatski pokreću su najgori u ovom pogledu. Ali, tretiranje svakog programa treće strane kao potencijalnog izvora problema sa performansama verovatno je mudra strategija na duže staze.

Izvor: Zdnet

