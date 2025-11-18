PC - Naših 30
Zašto je skoro svaka backup strategija osuđena na propast

Tijana Barašević

U eri kada smo gotovo svakodnevno suočeni sa hakerskim napadima, podacima koji iznenada nestanu i sistemskim kolapsima, priča o rezervnim kopijama zvuči kao “mora da postoji i kod mene”. Ipak, kako navodi poslednji tekst, upravo ova strategija često ne uspeva — ne zato što korisnici ne žele da urade backup, već zato što sama struktura i pristup kopijama podataka često ne odgovaraju stvarnosti i izazovima s kojima se suočavamo.

Kada backup više nije samo „klikni i zaboravi”

Rezervna kopija se tradicionalno posmatra kao svojevrsno “osiguranje” za podatke — postaviš je i mirna ti savest. Ali realnost je daleko surovija: sistemi se menjaju, podaci rastu eksponencijalno, pretnje postaju sofisticiranije, a očekivanja firme ili korisnika sve zahtevnija. Standardni modeli backup-a često ne uspevaju da osiguraju da se čitava struktura podataka može vratiti u slučaju katastrofe — ili se vraćanje oduži toliko da je neuspeh praktično realan. Kao rezultat, mnogi “zaštićeni” korisnici shvate da zapravo nemaju funkcionalnu zaštitu.

Najveći problem je što mnogi planovi backup-a ne uzimaju u obzir ključne parametre: koliko vremena smete biti bez rada, koliko podataka je dozvoljeno izgubiti, i koliko brzo možete ponovo funkcionisati. Ako vaša rezerva nije testirana, nije odvojena (air-gap), nije imuna na šifrovanje ili napad – onda ona nije plan za oporavak, već lažni osećaj sigurnosti. U takvim uslovima, kada sistem padne, najgore je otkriti da vam vaše “osiguranje” ne može pomoći.

Za korisnika i kompaniju to znači sledeće: ne možete se osloniti samo na reč “backup” i smatrati da je posao završen. Potrebno je da konstantno proveravate, testirate i prilagođavate svoju strategiju. Treba da znate gde su vaše kopije, kako su zaštićene, koliko brzo možete da se vratite u funkciju i ko u timu zna šta da radi. Bez toga, backup cešće bude simbol nego stvarna zaštita.

Dakle, svaka strategija rezervne kopije koja ne prati tempo promena u tehnologiji, pretnjama i poslovnim potrebama osuđena je na neuspeh. Ako želite da zaista budete spremni kada dođe do pada, morate da planirate, testirate i investirate — ne samo u softver i hardver, već u procese i kulturu zaštite podataka.

Izvor: HowToGeek

