Zašto je važno da vaš telefon ima Gorilla Glass zaštitu

Postoje određene stvari koje plaše brojne vlasnike telefona, a možda jedna od najvećih je svakako njegovo ispuštanje. Ukoliko je neko rođen pod srećnom zvezdom, telefon će pasti na meku površinu i proći bez ikakvih oštećenja. Na svu sreću, za sve one koji nisu toliko srećni, tu je Corning Gorilla Glass 5.

Kompanija Corning tvrdi da je peta generacija njenog zaštitnog stakla u stanju da izdrži padove na izuzetno tvrde i neopraštajuće sredine gotovo četiri puta bolje nego bilo koji vid zaštite koji nudi konkurencija.

A značaj ovakve dodatne zaštite dodatno dobija na važnosti kada se pogledaju rezultati globalnog istraživanja po kom je gotovo 85 odsto vlasnika telefona ispustilo svoj telefon barem jednom u toku godinu dana, dok se gotovo polovini njih ovo desilo više od 3 puta.

Gorilla Glass 5 je zato napravljen kako bi maksimalno zaštitio telefon i pružio mu znatno veće šanse da preživi svaki pad. Testiranja koja je kompanija Corning sprovela pokazuju da Gorilla Glass ostaje netaknut u 80 odsto slučaja kada telefon pada ekranom dole ka gruboj površini sa visine od 1.6 metara. Upravo ovaj izuzetno visok nivo zaštite je razlog zašto je Motorola odlučila da svoj novi premijum edge 30 fusion uređaj zaštiti ovom naprednom tehnologijom, i to sa obe strane telefona.

S obzirom na izuzetno velik i kvalitetan pOLED ekran sa visokim 144Hz osvežavanjem, kao i 50MP sistem kamera smešten na zadnjoj strani telefona, najviši nivo zaštite od oštećenja svakako će pružiti dodatni mir svim korisnicima ovog uređaja.

Kako Gorilla Glass štiti vaš telefon?

Iako izgleda kao sasvim normalna staklena ploča, Gorilla Glass zaštita je dodatno hemijski obrađena kako bi staklo postalo izdržljivije i otpornije na lomove. Ovo se potiže tako što se standardno staklo potapa u poseban rastvor pri izuzetno visokoj temperaturi.

Kombinacija stakla i većih jona koji prilikom ovog procesa u njemu menjaju manje, dovodi do toga da ono postaje znatno izdržljivije. Ovo je posebno važno kod pucanja. Kada normalno staklo postane oštećeno, to najčešće dovodi do stvaranja novih pukotina oko mesta udara, i gubitka integriteta površine.

Gorilla Glass značajno smanjuje ovaj efekat lokalizujući područje oštećenja, a znatno je izdržljivije kada su u pitanju ogrebotine. Naravno, i Gorilla Glass ima svoja ograničenja. Iako jeste izuzetno čvrsto, ovo staklo nije neuništivo. Ukoliko dođe do pada telefona sa visine više od 2 metra, može doći do njegovog pucanja – ali čak i u takvim situacijama Gorilla Glass može pružiti dodatnu šansu vašem telefonu i sačuvati ga ozbiljnijih oštećenja.

Mnogi će ceniti i činjenicu da se Gorilla Glass u potpunosti može reciklirati. Ovo je važno i brojnim kompanijama kao što je Motorola, koje su posvećene očuvanju životne sredine.

Kompanija Motorola je u skladu sa ovom posvećenošću, odlučila da će koristiti 60 odsto recikliranog materijala i 50% plastike u svim svojim pakovanjima telefona do 2025/26 fiskalne godine.

Sa tim na umu, novi premijum telefoni edge 30 ultra, edge 30 fusion i edge 30 neo dolaze u kutijama koje ne sadrže plastiku i koje koriste štampu od prirodne soje, a njihova pakovanja sadrže i 60% recikliranog materijala.

Podelite s prijateljima

Tweet