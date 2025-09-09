Zašto je VPN važan za proteste u Nepalu?

Mladi u Nepalu predvode proteste protiv korupcije u vladi, ali i protiv kontroverzne zabrane društvenih mreža.

Protesti u Nepalu su počeli u ponedeljak, 8. septembra, nakon što je zabrana društvenih mreža onemogućila građanima da pristupe većini platformi. Demonstracije koje predvodi omladina, takozvana „Generacija Z“, pratile su i nasilne reakcije – BBC je izvestio da je ubijeno 19 demonstranata. The New York Times je citirao lokalne medije koji tvrde da je u protestima do sada povređeno 400 ljudi.

Usred protesta, popularni provajder VPN-a prijavio je rast od 8.000 odsto kada je broj korisnika u pitanju, očigledno zato što su Nepalci poželeli da se ponovo povežu na internet i koriste društvene mreže.

Problemi su počeli kada je Nepal usvojio zabranu koja je uklonila pristup 26 društvenih mreža, uključujući platforme kao što su Facebook, Instagram, YouTube i Reddit, ali i novije poput Threadsa, Discorda i Mastodona. Vlasti Nepala su rekle za The New York Times da te platforme nisu registrovane kao što bi trebalo da budu.

TikTok je uspeo da zaobiđe zabranu jer se registrovao kod vlade ove zemlje još 2024. godine, dok je Telegram navodno trenutno u procesu registracije. Pored zvanične registracije svaka društvena mreža mora da ima i lokalnu kontakt osobu koja će pomagati u borbi protiv dezinformacija i zloupotreba. Ministarstvo komunikacija i informacionih tehnologija Nepala objavilo je da kompanije mogu biti uklonjene sa liste zabranjenih ukoliko se registruju.

Proton VPN sign-ups originating in Nepal continue to accelerate: 500% → 6,000% in just 3 days.



We urge everyone affected by government censorship to stay away from obvious Chinese VPNs on your mobile's App Store; these only serve to harvest your data for the CCP or worse. pic.twitter.com/54cPMhlmfH — Proton VPN (@ProtonVPN) September 7, 2025

Zabrana je u potpunosti stupila na snagu, pa su mnogi građani ogorčeni jer zakon još nije prošao kroz parlament, što je izazvalo optužbe za cenzuru. Ukidanje društvenih mreža navodno je podstaklo već postojeće nezadovoljstvo zbog korupcije i ekonomske nejednakosti, što je dovelo do eksplozivnih protesta „Generacije Z“, piše The Times. U međuvremenu, mnogi Nepalci pronalaze druge načine da se povežu na internet.

Nakon što je zabrana stupila na snagu 4. septembra, Proton VPN je zabeležio rast od 8.000 odsto u broju novih korisnika. U izveštaju se vidi i grafikon na kojem može da se pročita masovan priliv novih korisnika iz Nepala, počev od 3. septembra, a broj je drastično porastao 4. septembra kada je zabrana u potpunosti stupila na snagu. Proton VPN je jedna od najpopularnijih VPN usluga i poznat je po moćnim funkcijama zaštite privatnosti.

Kompanija je prijavila slične skokove u broju korisnika i nakon drugih poznatih zabrana u različitim zemljama. Na primer, nakon što je PornHub nedavno blokiran u Francuskoj, broj novih korisnika Proton VPN-a skočio je za 1.000 odsto.

Prema izveštaju iz Rojtersa, policija je na građanske nemire odgovorila suzavcem, vodenim topovima i gumenim mecima. Događaj je prerastao u nasilje kada su demonstranti probili obezbeđenje i ušli u kompleks parlamenta u Katmanduu.