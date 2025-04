Zašto krajnji rokovi za kraj podrške Windows-a zahtevaju promenu načina razmišljanja

Krajnji rokovi za End of Life (EoL) za nekoliko Microsoft-ovih aplikacija i sistema ubrzano se približavaju – i očigledno je da su mnoge organizacije zabrinute zbog toga.

Kraj podrške za Windows će značajno uticati na mnoge industrije

U poslednje vreme primećen je nagli porast upita velikih organizacija koje traže smernice za nadogradnju Microsoft Teams-a i zastarele tehnologije. Ovaj porast aktivnosti naglašava hitnost sa kojom preduzeća moraju da reše svoje stare aplikacije i operativne sisteme, posebno jer mnogi od njih dostižu svoj zvanični EoL u 2025. godini. Pošto će klasični Microsoft Teams biti ukinut do jula ove godine, a ključni proizvodi poput Windows 10, Office 2019 i Exchange Server 2019 ostati bez podrške u oktobru – što je svega šest meseci od sada – kompanije moraju da donesu ključne odluke kako bi izbegle operativne, bezbednosne i regulatorne rizike.

Promena načina razmišljanja o EoL

Ovaj hitan pristup EoL-u često proizilazi iz percepcije da kraj podrške znači visok rizik i zastarelu tehnologiju koju treba odmah nadograditi. Međutim, istina je da ovo nije jednokratan događaj. Kada se jedan proizvod nadogradi, drugi će ubrzo dostići svoj EoL – i to je nešto sa čim moramo da naučimo da živimo. Zato bi kompanije trebale da upravljanje EoL-om posmatraju kao kontinuirani proces. Ponekad je i održavanje sistema koji su dostigli EoL najbolja strategija – sve dok su oni u skladu sa propisima i sigurni za upotrebu. Uticaj kraja podrške za Windows biće značajan, a organizacije su na prekretnici. Ako se ne pripreme na vreme, zastareli sistemi mogu izazvati ozbiljne probleme.

U februaru 2020. godine, TechRadar je otkrio da je čak jedna trećina NHS računara još uvek radila na Windows 7, iako je cilj britanske vlade bio da svi pređu na Windows 10 do januara te godine. NHS je na kraju iskoristio produženu podršku Microsoft-a i završio migraciju tek 2021. godine – a sada ih čeka nova nadogradnja na Windows 11 pre oktobra 2025. Ovo pokazuje da mnoge organizacije osećaju pritisak da potpuno rekonstruišu svoje aplikacije i sisteme, kako bi radili na modernoj infrastrukturi – što može uključivati složeno refaktorisanje ili čak razvoj potpuno novih aplikacija. Međutim, pošto su te aplikacije kritične za poslovanje, svaka promena nosi rizik od ozbiljnih poremećaja.

Pristup migraciji, a ne zameni

Ovde dolazi do promene načina razmišljanja. Umesto da se stare aplikacije drastično menjaju, fokus bi trebalo da bude na modernizaciji IT infrastrukture i migraciji softvera na podržane operativne sisteme. Na primer, kompanije mogu zadržati svoje stare Windows 10 aplikacije, ali ih premestiti na podržani Windows Server ili u cloud okruženje. To je kao da vam neko izmakne tepih ispod nogu, ali vi ostanete da stojite – samo sada na novom, stabilnijem tlu. Bilo da su aplikacije na lokalnim serverima ili premeštene u cloud, one mogu nastaviti da primaju podršku i bezbednosna ažuriranja. Ovaj pristup je posebno važan jer cloud provajderi postaju ključni u migraciji poslovnih aplikacija i infrastrukture. Cilj ovog modela je da preduzećima omogući fleksibilnost i kontrolu – kako bi migracija bila glatka i bezbedna, bez nepotrebnih zastoja u radu. Međutim, neophodno je da se ovaj proces sprovede pre isteka podrške, jer u suprotnom dolazi do visokog rizika.

Kako podržati aplikacije bez podrške?

Statistika jasno pokazuje zašto kompanije sve više traže smernice.

U Velikoj Britaniji, u januaru 2025. godine, tržišni udeo Windows 10 i Windows 11 bio je tačno podeljen na 49,4% za oba sistema. To znači da polovina svih računara uskoro dostiže svoj EoL. A pošto je migracija IT infrastrukture kod kompanija složenija nego kod pojedinaca, verovatno je da će udeo Windows 10 u poslovnom sektoru biti još veći. Kako bi pomogao preduzećima u tranziciji, Microsoft je pokrenuo specijalizovane EoL linije za podršku, gde organizacije mogu dobiti brze i prilagođene smernice za prelazak sa starih sistema. To uključuje migraciju aplikacija kao što su Microsoft 365 proizvodi, koji takođe polako dostižu svoj kraj podrške.

Migracione strategije – “R pristup”

Premeštanje aplikacija sa sistema bez podrške na upravljane i bezbedne servere minimalizuje poremećaje u poslovanju. Međutim, sam proces migracije može biti složen. Jedan od industrijskih standarda za migraciju jeste “R pristup”, koji obuhvata šest različitih metoda procene IT infrastrukture i premeštanja aplikacija u podržana okruženja. Na primer:

Rehosting – premeštanje aplikacija u cloud bez značajnih promena

Replatforming – manje izmene u aplikaciji kako bi bolje radila na modernim platformama

Refactoring – značajnije izmene u aplikaciji kako bi bila prilagođena novim tehnologijama

Retiring – identifikacija aplikacija koje više nisu potrebne i njihovo isključivanje

Za kompanije sa složenim zahtevima, angažovanje spoljnih stručnjaka može biti efikasniji i isplativiji način rešavanja ovog problema.

Držanje EoL-a u fokusu

Pošto se bliže rokovi za kraj podrške Microsoft proizvoda u 2025. godini, organizacije su pod pritiskom da pronađu rešenja za nadogradnju Microsoft Teams-a i drugih poslovnih aplikacija.

Međutim, zbog straha od rizika, često pribegavaju skupim i nepotrebnim rekonstrukcijama celokupnih IT sistema, što može doneti više problema nego koristi.

Umesto toga, migracija aplikacija u sigurna i upravljana okruženja – bilo da su lokalna ili u cloud-u – omogućava preduzećima da nastave rad bez velikih prekida.

Važno je naglasiti da ovo ne znači prihvatanje zastarelog softvera, jer softver bez podrške predstavlja ozbiljan rizik. Ali potrebno je promeniti način razmišljanja o EoL-u – aplikacije same po sebi nisu problem, već način na koji se njima upravlja.

Migracione strategije poput R pristupa omogućavaju kompanijama da procene svoju IT infrastrukturu i preduzmu potrebne korake. A za one koji ne mogu sami da sprovedu ove promene, postoje specijalizovane firme koje mogu pomoći.

Prelazak sa EoL sistema nije trenutni događaj, već kontinuirani proces – i za većinu organizacija to će biti postepeni prelazak. Baš kao što ne možete samo “iščupati” stare sisteme i očekivati da će novi odmah raditi savršeno bez dobrog plana!

Podrška za ovu tranziciju postoji – ključno je samo da se organizacije na vreme pripreme i drže EoL rokove u fokusu, pre nego što bude prekasno.

Izvor: Techradar

