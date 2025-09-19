Zašto ne treba da koristite besplatne VPN-ove

Danas veliki deo našeg života prolazi kroz digitalne kanale – od druženja na mrežama, preko posla, do pravljanja finansijama.

Privatnost nema cenu – evo zašto besplatna rešenja često donose više rizika nego koristi

Logično je da sve više ljudi traži načine da povrate bar deo svoje privatnosti. Jedno od najčešćih rešenja jesu VPN servisi, koji skrivaju vašu IP adresu i enkriptuju saobraćaj. Međutim, kada je u pitanju besplatan VPN, iskustvo i praksa pokazuju da je to često odluka koja donosi više problema nego zaštite.

Vi ste proizvod

Postoji ona stara izreka: ako ne plaćate proizvod, onda ste vi proizvod. Internet je danas gotovo u potpunosti zasnovan na oglašavanju i prikupljanju podataka. Kada koristite besplatan VPN, postavlja se pitanje – kako oni zarađuju? U praksi, upravo na onome što pokušavate da sakrijete. Besplatni VPN servisi imaju pristup vašim podacima o saobraćaju, lokaciji i navikama. To znači da mogu da ih prikupljaju i monetizuju, najčešće kroz oglašavanje ili prodaju trećim stranama. Ne znači da su svi besplatni VPN-ovi zlonamerni, ali njihova poslovna logika uvek nosi sumnju.

Slaba sigurnost i nedostatak provera

Čak i kada bi besplatni VPN servis imao dobre namere i pažljivo čuvao vaše podatke, postoji drugi veliki problem – tehnička bezbednost. Održavanje velikog i sigurnog VPN sistema zahteva čitav tim stručnjaka. Besplatni servisi uglavnom nemaju resurse da pariraju plaćenim alternativama. U praksi, to znači slabiju enkripciju, zastarele protokole i veću izloženost curenju podataka. Pored toga, ozbiljni plaćeni VPN-ovi redovno prolaze nezavisne bezbednosne revizije (audite), dok je kod besplatnih to prava retkost. Bez takve provere, korisnik zapravo nema garanciju da obećanja o zaštiti uopšte važe.

Spori i nestabilni

Još jedan problem je brzina. Pošto su besplatni, ovi servisi često imaju ograničen broj servera i manju propusnu moć. Rezultat su spora konekcija, kašnjenje i seckanje. Za osnovno surfovanje to možda i nije strašno, ali ako želite da gledate video, streamujete sadržaj ili igrate igrice, iskustvo je uglavnom frustrirajuće.

Osiromašene funkcije

Čak i da pronađete besplatan VPN koji je relativno bezbedan, brz i transparentan – opet ćete naići na ograničenja. Plaćeni VPN servisi danas nude mnogo više od samog skrivanja IP adrese. Neki imaju servere optimizovane za gaming ili streaming, drugi nude opcije za dodatnu bezbednost poput „kill switch“-a, koji automatski prekida vezu ako VPN padne, sprečavajući curenje podataka. Mnogi imaju i ugrađene blokatore reklama i trackera, ili funkcije koje maskiraju saobraćaj od algoritama za prepoznavanje. Kod besplatnih rešenja, ovakve mogućnosti su uglavnom nedostupne.

Postoji li dobar besplatan VPN?

Ipak, da ne zvuči da su svi besplatni VPN-ovi bezvredni – postoji bar jedan koji se izdvaja: Proton VPN.

Proton ima solidnu reputaciju, ozbiljno shvata privatnost korisnika i nudi besplatnu opciju bez ograničenja prometa ili bandwith-a. Jedini veći minus je to što ga možete koristiti samo na jednom uređaju.

Zaključak – privatnost ipak košta

Na kraju, kada se sve sabere, besplatni VPN je retko prava zaštita. U najboljem slučaju dobijate osnovnu anonimnost, uz dosta kompromisa. U najgorem – izlažete se riziku da podaci koje želite da sačuvate postanu roba na tržištu. Plaćeni VPN nije čarobni štit, ali je daleko pouzdanija opcija. Ako vam je stalo do privatnosti, brzine i sigurnosti, ulaganje u provereni servis isplati se mnogo više nego oslanjanje na „besplatnu“ zaštitu koja često nije besplatna – samo je plaćate na drugi način.

Ukratko – besplatan VPN je kao besplatna brava – na prvi pogled štiti, ali najčešće samo dok je neko ozbiljno ne testira.

Izvor: Howtogeek