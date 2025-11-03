Zašto nikada ne treba koristiti programe za automatsko ažuriranje drajvera

Windows već radi to umesto vas – bezbednije i besplatno

Nakon izlaska Battlefielda 6, mnogi gejmeri su požurili da ažuriraju svoje grafičke drajvere kako bi izvukli maksimum iz novih performansi. Ali, koliko često ažurirate ostale drajvere na računaru? I da li ste ikada razmišljali da to prepustite nekom “čarobnom” alatu koji obećava da će sve uraditi umesto vas? Ako jeste – nemojte.

Šta su zapravo drajveri

Drajveri su mali, ali ključni softverski fajlovi koji omogućavaju komunikaciju između operativnog sistema i hardvera. Bez njih, Windows ne bi znao kako da koristi vašu mrežnu, grafičku ili zvučnu karticu.

Windows dolazi sa osnovnim, univerzalnim drajverima koji obično rade odmah po instalaciji, dok proizvođači kasnije nude ažurirane verzije sa boljim performansama i bezbednosnim ispravkama.

Zašto ne treba koristiti programe trećih strana

Mnogi korisnici žele jednostavno rešenje – jedan alat koji će automatski ažurirati sve drajvere na računaru. Nažalost, većina tih programa je potpuno nepotrebna, a neki su čak i štetni.

Većina poznatih alata za “driver update” puni su oglasa, lažnih upozorenja i pritisaka da platite pretplatu. Neki od njih su označeni kao “Potentially Unwanted Applications (PUA)”, jer ne samo da ne popravljaju ništa, već mogu instalirati pogrešne drajvere ili čak narušiti stabilnost sistema.

U najgorem slučaju, pojedini sumnjivi alati korišćeni su i za distribuciju malvera. Ukratko — ako vas program upozorava da će vaš računar “eksplodirati” ako ne platite godišnju licencu, zatvorite ga odmah.

Windows već sve to radi

Dobra vest je da Windows 11 automatski ažurira većinu drajvera kroz Windows Update, tiho i besplatno. Iako ti drajveri često kasne za najnovijim verzijama, u praksi to gotovo nikada ne pravi problem. Samo u retkim slučajevima (npr. specijalizovani uređaji ili stariji hardver) treba ručno preuzeti drajver sa sajta proizvođača.

Kad su “zvanični” alati ipak korisni

Ako želite češće ili preciznije ažuriranje, koristite isključivo zvanične alate proizvođača hardvera, kao što su:

Lenovo Vantage za ThinkPad računare,

za ThinkPad računare, Dell Update ,

, HP Support Assistant ,

, Nvidia App ,

, AMD Radeon Software, itd.

Ovi alati su razvijeni za konkretne uređaje, ne sadrže maliciozne oglase, i obično omogućavaju dodatne funkcije — poput nadzora temperature, ažuriranja BIOS-a ili očuvanja baterije.

Zaključak

Programi za automatsko ažuriranje drajvera deluju kao praktično rešenje, ali su u stvarnosti nepotrebni i potencijalno rizični.

Windows Update već radi sve što je potrebno prosečnom korisniku, dok zvanični alati proizvođača nude dodatnu sigurnost bez skrivenih troškova.

Dakle, sledeći put kada vas neki “Driver Booster Pro Ultra 2025” ubedi da morate da platite pretplatu da bi računar “radio brže” — setite se ovog saveta: najbolji update je onaj koji dolazi direktno od Microsofta ili proizvođača vašeg uređaja.

Izvor: xda-developers