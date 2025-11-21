Zašto nova antivirus zaštita ne čini vaš Windows 10 računar sigurnim

Mnogi korisnici još uvek koriste Windows 10 — operativni sistem koji je, po zvaničnim potvrđivanjima, blizu kraja svog životnog veka (EoL). Čak i instaliranje najnovijih antivirus programa ne rešava ključni problem: prestanak podrške za sam sistem. Drugim rečima — ako operativni sistem više ne dobija kritična ažuriranja, tada kvar u njegovo jezgro može omogućiti malveru da zaobiđe i najjaču zaštitu.

Kad antivirus više nije dovoljan

Tipičan antivirus alat radi tako što otkriva i blokira poznate pretnje, često putem baze signatura i heurističkih metoda. Međutim, kritični sigurnosni proboji koji ciljaju operativni sistem — poput ranjivosti u kerne­lu ili sistem­skoj knjižnici — ne mogu biti neutralisani klasičnim antivirusom. Ukoliko Microsoft prestane da izbacuje kumulativne bezbednosne zakrpe za Windows 10, tada svaki novodetekovani sigurnosni „most” ostaje trajno otvoren. Zato i naslov članka kaže: „nova antivirus zaštita neće biti dovoljna”.

Za korisnike to znači sledeće:

Instaliranje ili promena antivirus-softvera daje osećaj da ste bezbedni — ali ukoliko OS ostaje nezaštićen — rizik i dalje postoji.

Produžena podrška (ESU) može pomoći, ali nije garancija da će sva ranjivost biti sanirana.

Prelazak na noviju verziju operativnog sistema često je praktičnija opcija nego oslanjanje na dodatni softver.

Štaviše, neki korisnici izbegavaju nadogradnju zbog navodnih problema sa kompatibilnošću ili nabavkom novog hardvera. Ipak, realnost je da sistem koji više ne dobija kritične zakrpe predstavlja potencijalno „aktivnu metu” za napadače — čak i ako koristi najnoviji antivirus.

Za proizvođače antivirusa i IT-odgovorne osobe ovo stavlja akcenat na holističku bezbednost: ne samo na zaštitu fajlova i programa, već i na ažurnost operativnog sistema, omogućavanje sigurnih konfiguracija i raspored zamene za stare platforme. Antivirus je samo deo strategije — ključ je u potpornom sloju koji je ažuran, održavan i dobro zaštićen.

Konačno, korisnici koji ostaju na Windows 10-u i ne planiraju nadogradnju ili prelazak na alternativni OS treba da razumeju da zaštita ne znači samo softver koji „gleda fajlove”, već cela arhitektura koja je nezaštićena bez zvaničnih zakrpa. U takvim uslovima — nova antivirus zaštita može biti dobro rešenje za „dodatan sloj”, ali neće osigurati sistem kao što bi to uradilo ažuriranje operativnog sistema.

Izvor: XDA-Developers