Zašto PHP i dalje ostaje popularan ali i polarizujući programski jezik

Jedna stvar koju možete reći za PHP jeste da je postojan.

Dobra, loša strana i kako budućnost izgleda za korisnike i programere PHP-a

Kao i mnogi dugogodišnji programski jezici, često je kritikovan od strane programera koji bi želeli da vide prelazak na novije kandidate, ali takođe ima i mnogo pristalica i praktičara, služeći kao podsetnik na mudre reči izumitelja C++-a, Bjarnea Stroustrupa: Postoje samo dve vrste jezika: oni na koje se ljudi žale i oni koje niko ne koristi.

Prvi put kreiran 1993. godine kako bi unapredio veb stranicu programera Rasmusa Lerdorfa, PHP nije nastao kao novi programski jezik i kao takav se razvijao organski. Nastavio je da se prilagođava tokom svojih trideset godina postojanja, a čak se i ime PHP-a razvilo, postajući skraćenica za hipertekst preprocesor umesto originalnog značenja, lična početna stranica. I dok se internet mnogo promenio u preko 30 godina, PHP je istrajao zajedno sa njim i i dalje je aktivno podržan i redovno ažuriran. Najnovija verzija, 8.3, stigla je krajem prošle godine kao poslednja u nizu godišnjih izdanja.

Gde su se programeri susreli sa ograničenjima PHP-a, uspešno su pronašli rešenja. Najpoznatiji primer je tim Facebook-a, koji je morao da pronađe način da prilagodi PHP dramatičnom skaliranju njihove društvene mreže od hiljada korisnika do miliona, desetina miliona, pa čak i milijardi. Razvojni tim Facebook-a stvorio je svoj dijalekat PHP-a kako bi ublažio probleme rasta i radio u velikom obimu.

Do dana današnjeg, Facebook i dalje koristi PHP, kao i Microsoft, Etsy, WordPress, MailChimp i Wikipedia. Zapravo, prema podacima sa W3Techs-a, PHP se koristi na 76.5% svih sajtova čiji je serverski programski jezik poznat. Alternativni jezici poput ASP.net-a, Ruby-ja, Java-e i JavaScript-a čak ni blizu ne dolaze do ovog udela na tržištu. Iako ovi rivalni jezici imaju veću frekvenciju korišćenja na sajtovima sa velikim brojem poseta, PHP je i dalje dominantan jezik na više od 60% najboljih 1,000 sajtova u svetu.

Iako ovi podaci i dalje potvrđuju dominaciju PHP-a u skriptiranju serverske strane, počinje da se primećuje blagi pad. Ali, kada se jezik koristi na više od tri četvrtine veba, čak i trendovsko odustajanje od njegove upotrebe bi potrajalo godinama da bi uticalo na rangiranje. PHP održava svoju relevantnost kroz široku upotrebu, ali postoje i drugi razlozi za njegovu kontinuiranu popularnost. On je otvorenog koda, a dugi niz godina korišćenja znači da postoji obimna zajednica i sveobuhvatan skup resursa koji podržavaju programere u njegovoj upotrebi i rešavanju problema. Takođe je relativno lak za učenje i, za mnoge programere, njihov prvi korak u programiranju veba biće uključivao PHP.

Međutim, biti stari, pristupačni jezik takođe može imati i svoje nedostatke. Sa neiskusnim korisnicima koji mogu da slože sajtove koristeći stare tutorijale i malo znanja (što je opasno), sigurno ćete videti probleme, posebno sa sigurnošću sajta. Tako da PHP sajtovi i dalje ostaju cilj hakera koji se nadaju da će naići na staru verziju.

Zabrinjavajuće je da, prema statistikama WordPress-a, većina (više od 44%) njegovih sajtova koristi verziju 7.1 PHP-a, za koju je podrška prestala 2019. godine. Ovo je jedna od najčešćih pritužbi upućenih PHP-u, zajedno sa nekonzistentnostima u jeziku zbog njegovog organskog razvoja.

Ako radite sa PHP-om, morate pratiti nove verzije kako ne biste doprineli pogoršanju njegove reputacije. Takođe biste želeli da naučite rad sa njegovim podržanim okvirima, poput Laravel-a i Symfony-a. Zaista, mnogi oglasi za poslove za PHP programere traže veštine u oba. Poslovi u PHP-u i dalje ostaju relevantni i biće to sve dok ostane među najkorišćenijim programskim jezicima na svetu. I, uprkos nekim glasnim protivnicima, većina programera divi se PHP-u. U najnovijem godišnjem istraživanju sa Stack Overflow-a, PHP je identifikovan kao veoma “cenjen” od strane ispitanika, što znači da oni koji rade sa PHP-om žele da nastave da to rade.

A za one koji prate najnovije u vezi sa PHP-om, on se sve više koristi u progresivnim veb aplikacijama, Internet Of Things, kao i veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju, najbrže rastućem sektoru u tehnologiji trenutno. Ova fleksibilnost i svestranost znače da PHP programeri mogu uživati u raznovrsnosti svog rada.

Članci koji signaliziraju — ili čak pozivaju — na umiranje PHP-a imaju istoriju dugu skoro kao i sam jezik. Ipak, PHP opstaje. On dominira našim iskustvom na vebu i nastavlja da bude prihvaćen i voljen od strane novih generacija programera.

Izvor: Thenextweb

Podelite s prijateljima

Tweet