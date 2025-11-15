Zašto se Grand Theft Auto VI stalno odlaže?

S obzirom na to da jedan od najnagrađivanijih i najproduhovljenijih timova u industriji, Rockstar Games, rukovodi razvojem igre koju milioni gejmera čekaju, nije iznenađujuće što se produženi rokovi javljaju ponovo. Nada za izlazak u 2025. godini promenjena je prvo na 26. maj 2026., a potom na novembar iste godine — dok se studio ponovo izvinjava zbog dužeg čekanja i tvrdi da im je dodatno vreme neophodno za nivo „glancanja” igre kakav očekuju njihovi igrači.

Kult kvaliteta i pritisak očekivanja

Rockstar ima istoriju koja potvrđuje da odlaže veliki broj svojih naslova — Red Dead Redemption 2 je bio odložen više puta pre objavljivanja 2018. godine. Kada vaš poslednji deo, Grand Theft Auto V, postane jedna od najprodavanijih igara svih vremena, očekivanja automatski rastu do gotovo paranormanih razmera. Ovaj studio zna da mora da donese „wow” efekat, i to ga često vraća unazad u rasporedu. Osim toga, budžeti, opseg sveta igre, broj likova i tehnička složenost sve su veći — što zahteva više vremena za razvoj i testiranje.

Usled toga, igra, najavljena zvanično u februaru 2022. godine sa začetkom razvoja ranije, neće biti objavljena u prvobitnoj verziji. To znači da milioni gejmera moraju da sačekaju dok studio ne reši niz unutrašnjih izazova — između ostalog: kako implementirati dve glavne protagoniste, kako realizovati mapu koja parodira američku Floridu i kako održati reputaciju sistema koji je već dostigao kultni status.

Za krajnje korisnike to znači sledeće: iako će čekanje biti duže nego što su mnogi očekivali, to ne mora da znači da će igra biti lošija — naprotiv, može značiti da će njen izlazak biti sa manje kompromisa. Ali strpljenje postaje veći deo iskustva. Ako Rockstar zaista isporuči proizvod koji opravdava čekanje, korisnici će morati da ocenjuju ishod — i da li su višegodišnji odlasci opravdani.

Izvor: BBC