Zašto se pravi ljudi pretvaraju da su AI?

TikTok je odavno poznat po svakojakim trendovima, a najnoviji kreatore od krvi i mesa motiviše da glume da su AI likovi nastali iz promptova. Zašto? Zašto da ne.

Dok deo čovečanstva strahuje od toga koliko veštačka inteligencija brzo napreduje, drugi deo na tome ubira lajkove. Od kada je Google pustio u promet novi Veo 3 AI model kreatori prave kratke sadržaje na kojima likovi koji su očigledno AI tvrde da to nisu. To je prva grupa kreativnih tiktokera, druga snima obične sadržaje u kojima obični ljudi glume da su AI.

Jedan video, naslovljen “Google VEO 3 THIS IS 100% AI“, sadrži opis koji je neka vrsta uputstva za prompt na osnovu kojeg je nastao: “a band of brothers with beards playing rock music in 6/8 with an accordion”. Zanimljivo, samo što video uopšte nije generisan uz pomoć Google Veo 3, već se radi o stvarnom snimku koji je postavio indie bend Kongos.

Stručnjaci kažu da ovaj novi tip marketinga radi – bez naslova poput „Vidite šta sve Veo 3 može“ većina korisnika bi preletela preko ovakvih videa jer na platformi ima već dovoljno muzičara. Kad pomisle da se radi o nečemu što je napravio AI ljudi stanu i gledaju, čude se. U nekim videima kreatori slučajnim prolaznicima pokazuju kratke klipove i pitaju ih da ocene koji su pravi, a koji su AI. I taj trend privlači pažnju. Mnogi nisu sposobni da naprave razliku, mada je razlika očigledna kada se videi ne gledaju zajedno.

Sve je za sada zabavno – igra za odrasle. Pitanje je kakve će sve probleme stvoriti to što AI briše granicu između stvarnog i nestvarnog? Teško da nešto korisno može da nastane iz tog problema.