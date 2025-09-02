Zašto su danas konzole skupe

Nove gejming konzole su skuplje nego što bi se očekivalo – ako bi se analizirali istorijski trendovi rasta cena, došlo bi se do zaključka da se za nove uređaje traži na stotine dolara više od predviđenog. Novinari portala Ars Technica su analizirali podatke o cenama iz prethodnih nekoliko decenija, a fokusirali su se na tržište u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj trend je stručnjacima poznat već neko vreme, a oni koji su manje upoznati se i dalje pitaju zašto su konzole tako skupe? Nintendo, Sony i Microsoft poslednjih nekoliko godina nisu uspeli da cene svojih konzola svedu na normalnu meru. Zapravo se dešava suprotno – u velikoprodaji rastu u poslednjih šest meseci.

Većina eksperata se slaže da podaci odstupaju od očekivanja, čak i kada se u obzir uzme inflacija. Kada se kaže da „cene odstupaju“ od nečega, to obično znači da je proizvod skuplji nego što bi trebalo da bude. Da se sve odvija po pravilima, za Switch OLED, PS5 Digital Edition, ili Xbox Series S bi se danas plaćalo oko 200 dolara. Zvuči malo, verovatno zato što smo navikli da je sve skupo.

Novinari-istraživači su u potrazi za odgovorom analizirali stare izveštaje, kataloge, tekstove iz medija, reklame, a vratili su se sve do lansiranja Atari 2600 1977. godine. Rezultati su kod nekih konzola pomalo haotični, uglavnom kod onih koje su beležile velika pojeftinjenja pre nego što su zauvek nestale iz prodavnica.

Konzole koje bi u prodaji ostajale dovoljno dugo su postepeno beležile pad cena (što je uvek slučaj sa starijim hardverom), pa su posle pet godina u proseku prodavane za oko 43% od cene prilikom lansiranja, a posle osam za oko 33% od prve cene. Takva pojeftinjenja su danas samo daleka uspomena.

Današnje konzole posle tri godine na tržištu u proseku koštaju 85% od prvobitne cene, a posle pet godina cena skače na čak 92% od prvobitne. Zašto? Zbog nominalnih povećanja cena koja mnoge konzole zabeleže u četvrtoj ili petoj godini od izlaska na tržište. Tako se osmogodišnji Nintendo Switch trenutno prodaje za oko 86% inflacijom prilagođene lansirne cene – što je za više od 50 procentnih poena iznad srednjeg trenda za ranije dugovečnije konzole.

Više je faktora zbog kojih se ovo dešava, ali je osnovno to da cene ne padaju zato što tržište ne prisiljava proizvođače da ih snize. Sve dok su glavni igrači zadovoljni prodajom po trenutnim cenama, one će ostati iste. Možda su veliki popusti stvarno postali deo bolje prošlosti.