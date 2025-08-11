PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Zastoj u Ministarstvu trgovine odugovlači Nvidijine licence za H20 čipove

Angelina [PC Press]

Ranije u julu, američki ministar trgovine Hauard Lutnik dao je proizvođačima čipova kao Nvidia zeleno svetlo da ponovo počnu da prodaju određene čipove veštačke inteligencije u Kini, ali se kaže da njegovo ministarstvo koči stvari.

PCPress.rs Image

Prema izveštajima Rojtersa, Nvidia još uvek nije dobila licencu za prodaju svojih H20 čipova veštačke inteligencije.

Ministarstvo trgovine SAD trenutno ima zaostatak u zahtevima za licenciranje zbog previranja unutar ministarstva, uglavnom zbog gubitka zaposlenih i prekida komunikacije sa industrijom, prema Rojtersu.

Ovaj zastoj dolazi u trenutku kada stručnjaci za nacionalnu bezbednost pozivaju Trampovu administraciju da ograniči Nvidia prodaju svojih H20 čipova Kini iz razloga nacionalne bezbednosti.

Izvor: TechCrunch

