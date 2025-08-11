Zastoj u Ministarstvu trgovine odugovlači Nvidijine licence za H20 čipove

Ranije u julu, američki ministar trgovine Hauard Lutnik dao je proizvođačima čipova kao Nvidia zeleno svetlo da ponovo počnu da prodaju određene čipove veštačke inteligencije u Kini, ali se kaže da njegovo ministarstvo koči stvari.

Prema izveštajima Rojtersa, Nvidia još uvek nije dobila licencu za prodaju svojih H20 čipova veštačke inteligencije.

Ministarstvo trgovine SAD trenutno ima zaostatak u zahtevima za licenciranje zbog previranja unutar ministarstva, uglavnom zbog gubitka zaposlenih i prekida komunikacije sa industrijom, prema Rojtersu.

Ovaj zastoj dolazi u trenutku kada stručnjaci za nacionalnu bezbednost pozivaju Trampovu administraciju da ograniči Nvidia prodaju svojih H20 čipova Kini iz razloga nacionalne bezbednosti.

Izvor: TechCrunch