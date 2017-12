Zavisnost od igranja video-igara stavljena na listu mentalnih poremećaja

Onima koji kompulzivno igraju video-igre tokom dužeg vremenskog perioda, bi, prema najnovijim istraživanjima, mogao da bude dijagnostifikovan mentalni poremećaj.

Naime, Svetska zdravstvena organizacija je po prvi put na listu mentalnih oboljenja uključila i „zavisnost od video-igara“, a poremećaj je okarakterisala kao „stalno ili često ponašanje, koje podrazumeva igranje video-igara, kako online, tako i offline“. To uključuje favorizovanje video-igara u odnosu na druga životna interesovanja, te obaveze, kao i uporno igranje i pošto se pojave negativne posledice. Pacijent ovakvo ponašanje mora da pokazuje najmanje godinu dana da bi dobio dijagnozu, ali stručnjaci upozoravaju da bi to moglo da se razlikuje od slučaja do slučaja, a u zavisnosti od ozbiljnosti stanja, te ugroženosti pojedinca.

U budućnosti bi troškove lečenja zavisnosti od video-igara moglo da pokriva zdravstveno osiguranje pacijenta, ali okviri za to još uvek nisu utvrđeni.

Izvor: The Telegraph

