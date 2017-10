Završena Sinergija 2017

Završena je još jedna Sinergija, godišnji skup Microsoft-a namenjen kompanijama iz privatnog i javnog sektora, kao i pojedincima koji se bave informacionim tehnologijama. Pored dve uobičajene celine – Tech Days i Business Day – tema ovogodišnjeg skupa bila je i EDU Sinergija, manifestacija namenjena studentima i obrazovnim institucijama.

Skup je otvoren uvodnim predavanjem, koje su održali Željko Vujinović, direktor kompanije Microsoft Serbia, Dragan Tomić, direktor razvojnog centra i Nikola Božinović, direktor kompanije Frame, na kojem se govorilo o digitalnoj transformaciji, te poslovanju „u oblaku“ koje ukida barijere i omogućavaju startapima, malim i srednjim preduzećima da pronađu svoje mesto na digitalnoj mapi sveta.

Naredna dva dana usledio je niz predavanja koja su održali zaposleni kompanije Microsoft, partneri i stručnjaci, a bila su podeljena po kategorijama, te je opšti utisak da je svako mogao da pronađe temu za sebe. Bile su zastupljene sledeće oblasti: poslovna rešenja, baze podataka, razvojne platforme, Internet of Things, IT infrastruktura, savremeno poslovanje, produktivnost, rešenja otvorenog koda, sigurnosti i bezbednost, web alati i još puno interesantnih tema u vezi informacionih tehnologija.

Kada je reč o poslovnim rešenjima, Microsoft je još na prošloj Sinergiji najavio pokretanje Dynamics365 platforme, a godinu dana kasnije mogli smo da se upoznamo sa novostima iz njihove ponude. Aleksandar Totović, iskusan konsultant i menadžer projekata, a od prošle godine i predstavnik kompanije Microsoft za ovu oblast, upoznao nas je sa projektom „Tenerife“ kao i sa servisom MS Dynamics Talent, namenjenom sektoru ljudskih resursa.

Težnja kompanije Microsoft je da korisnici svoje poslovanje sve više premeštaju „u oblak“. Prednost ovakvog načina rada je jednostavnost instalacije, implementacije i korišćenja. Dynamics365 servis nudi mogućnost pretplate na planove koji, po cenama i obimu ponuđenih opcija, zadovoljavaju potrebe korisnika svih veličina i delatnosti, od startapa do velikih kompanija. Osmišljavanjem jedinstvenog rešenja, Microsoft nudi mogućnost fokusiranja na posao, umesto na softvere (Nav, AX, CRM) uz podržane funkcionalnosti nastale na osnovu najbolje prakse uspešnih svetskih kompanija. Teodora Aćimović iz kompanije Comtrade, kao i Dušan Đokić iz kompanije Extreme pkazali su nam i mogućnost praktične primene, a kroz demonstraciju Dynamics365 rešenja.

Na ostalim predavanjima se govorilo i o Windows Mixed Reality, koje su održali Jelena Mojašević i Taras Khapko, o Big Data vs Smart Data o kojem je govorio Milan Dragič, o Poslovnim procesima i produktivnosti uz pomoć PowerApps i Flow alata govorio je Pavle Peković, o Bringing SQL Server to Linux: The journey Slave Oksa, te o Microsoft Visual Analytics Vladimir Marković.

