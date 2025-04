Zbog komentara na društvenim mrežama mislimo da se svet vrti oko nas

Nije tajna da društvene mreže utiču na mentalno zdravlje korisnika, budući da se na ovim platformama stvari dele iz jednog razloga – da bi se dobilo što više lajkova. Uprkos tome što stručnjaci ponavaljaju da postovi nisu predstave iz stvarnog života, „savršeni“ životi drugih ugrožavaju mentalno zdravlje.

Pored lažne savršenosti (lažne zbog toga što savršeni mogu da budu samo oni koje ne poznajemo) tu je još jedan problem – komentari. Korisnici reaguju na ono što vide lajkovima, ali i svakojakim komentarima. Često se ponašaju kao da je ono što vide neko poslao baš njima, kao da se svet vrti oko njih i njihovog mišljenja o nečemu.

Kada je influenserka po imenu Kara 2023. godine na društvene mreže postavila recept za čorbu od pasulja, korisnici su reagovali pomalo neobično. „Šta ako ne volim pasulj?“, napisala je jedna osoba. „A šta ako sam alergičan na pasulj?“, dodala je druga.

Jedna druga influenserka – Sarah the Book Fairy – je na osnovu ovih komentara pretpostavila da era društvenih mreža stvara generacije koje misle da se svet vrti oko njih (mada se čini da na ovaj način češće reaguju stariji korisnici). Post ispod kojeg se ostavljaju komentari tako može da bude o bilo čemu, to mnoge neće sprečiti da ostavljaju komentare o tome koliko je sadržaj primenjiv i koristan u njihovom životu.

Nije ovo ništa novo: filozof Frensis Bejkon je još pre 400 hiljada godina predstavio tezu „Idoli pećine“, u kojoj objašnjava kako predrasude utiču na ono što vidimo. Svako stvari zamišlja na svoj način, jer je sve što nam padne na pamet provučeno kroz filtere kulture u kojoj smo odrasli, ali i iskustava kroz koja smo prošli.

Sarah the Book Fairy tvrdi da su stvari ozbiljnije od toga, i kaže da se radi i o nedostatku empatije, jer je za zdrav život i zdrave odnose neophodno da se odustane od ubeđenja da se sve vrti oko nas. Donekle teši to što je problem postajao i pre više stotina godina, a ostaje da se vidi koliko su i kako društvene mreže na to uticale.

