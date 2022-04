Zbogom, brisevi?! Kako novi “dahtest” na COVID daje rezultate za tri minuta

Nedavno odobreni aparat poput alkotesta ispituje izdisaje kako bi brzo otkrio prisustvo COVID-19.

Prošle nedelje je američka Uprava za hranu i lekove odobrila hitnu upotrebu Inspectir COVID-19 testiranja – dijagnostičkog testa koji koristi vaš dah, a ne uzorak iz nosnog brisa, da bi se otkrilo prisustvo virusa. Komplet za testiranje, koji je otprilike veličine malog kofera, traži hemijska jedinjenja koja se nalaze u izdisajima ljudi zaraženih COVID-om.

InspectIR promoviše test kao manje invazivan i brži od PCR ili čak brzih testova na antigen, što ga čini potencijalno korisnim za javna okruženja kao što su kancelarije, restorani i aerodromi.

U saopštenju FDA o hitnom odobrenju, Dr Jeff Shuren, direktor Centra za uređaje i radiološko zdravlje agencije, nazvao je uređaj „još jednim primerom brze inovacije koja se dešava sa dijagnostičkim testovima za COVID-19“.

Dahtest koristi tehniku koja se zove gasna hromatografija-masena spektrometrija (GC-MS) za odvajanje i identifikaciju hemijskih smeša i brzo otkrivanje pet isparljivih organskih jedinjenja u izdahnutom dahu povezano sa infekcijom SARS-CoV-2. Testovi disanja se koriste da bi se isključio COVID u što je moguće više slučajeva u većim javnim sredinama. Ako InspectIR COVID-19 alkotest otkrije prisustvo ovih markera, isporučuje nepotvrđeno pozitivan test za koji InspectIR kaže da treba da bude potvrđen PCR ili testom na antigen.

Koliko vremena je potrebno da da rezultate?

Prema InspectIR-u, rezultati testa daha dostupni su za manje od tri minuta. To je u poređenju sa dva do tri dana za PCR test , sat i nešto za brzi PCR test i 15 do 30 minuta za brze testove na antigen. InspectIR je svoj test daha okarakterisao kao bolju metodu skrininga od merenja temperature osobe kada su u pitanju radnici koji se vraćaju u kancelariju. Kompanija kaže da su druge vrste dijagnostičkih testova za COVID neprijatne i skupe kada se ponavljaju svakodnevno.

Koliko je test tačan ?

Prema FDA, pokazalo se da InspectIR COVID-19 alkotest ima 91,2% osetljivosti u identifikaciji pozitivnih rezultata virusa i 99,3% tačnosti kod negativnih rezultata. Dao je lažne negativne rezultate u 4,2% vremena. PCR testovi su najosetljivija dijagnostika, koja može da otkrije čak i sitne tragove SARS-CoV-2 sa stopom tačnosti od skoro 100%. Ali oni su skupi i moraju se izvoditi u kliničkom okruženju.

Gde bi mogao da se koristiti?

Dah – test je prenosiv, ali i dalje mora da sprovodi obučeni tehničar, što ga čini pogodnijim za bolnice, lekarske ordinacije i veće javne prostore, a ne za domove ili mala preduzeća. InspectIR je saopštio da očekuje da će proizvoditi približno 100 testatora nedeljno, od kojih svaki može da se koristi za procenu oko 160 uzoraka dnevno.

Izvor: cnet

