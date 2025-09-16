Zbogom slobodo: Android ukida sideloading aplikacija

Android je od prvih dana bio otvorena platforma, pa je korisnik mogao da instalira aplikacije i van zvanične Google Play prodavnice, što je bila značajna prednost u odnosu na „zatvoreni“ iOS. Sada slobodi dolazi kraj – od 2026. godine biće gotovo nemoguće instalirati aplikaciju bez prethodnog odobrenja Google-a.

Autor: dr Sava Zdravković

Pod izgovorom „povećanja bezbednosti“, kompanija Google uvodi obaveznu verifikaciju svih developera i registraciju svake aplikacije koja se instalira na sertifikovanim Android uređajima. Zvuči prilično „nevino“, ali promene su zapravo ogromne. Uskoro više nećete moći da sa Interneta prenesete APK fajl, instalirate ga na vaš Android telefon i koristite ravnopravno sa aplikacijama iz Play Store-a.

Istini za volju, ovo nije prvi put da Google otežava sideloading. Već je uveden Play Integrity API, koji onemogućava pokretanje aplikacija na uređajima sa otključanim bootloader-om, root-ovanim telefonima, custom ROM-ovima ili čak onima na kojima je aktivirana opcija za developere. Time je značajan deo „hakerskih“ ideja otežan. Dodatno, mnogi developeri već sada imaju mogućnost da svoje aplikacije uslove instalacijom isključivo preko Google Play prodavnice – aplikacija se uopšte ne pokrene ako je korisnik instalira direktno. Sve ovo je otežalo sideloading, ali sada se ide korak dalje – na njegovo potpuno gašenje.

Verifikovani developer

Od septembra 2026. sve aplikacije namenjene „sertifikovanim Android uređajima“ moraće da budu elektronski potpisane od strane verifikovanih developera. Proces verifikacije podrazumeva proveru identiteta developera: imena, adrese, telefona, e-mail-a, dok će za organizacije biti potreban i D-U-N-S broj kao i validan Web sajt. Nije direktno rečeno, ali verovatno ćete morati da pošaljete i fotografiju validnog ličnog dokumenta koji je izdala država, recimo pasoša.

Nova politika je jasna: vaš telefon više nije vaš…već Google-ov

Pošto je developer verifikovan, mora se registrovati i aplikacija, verovatno kroz neku proceduru potpisivanja dokumenata kojima tvrdite da imate prava na nju (da ste autor) i generisanje odgovarajućeg elektronskog sertifikata. Da bi aplikacija ostala funkcionalna, moraćete da je održavate tj. prilagođavate izmenama u Android operativnom sistemu.

Sistem će biti uvođen fazno, najpre u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu, a tokom 2027. proširiće

se globalno.

Posledice

Uvođenjem ovih pravila, Android će se transformisati iz otvorene platforme u zatvoreni ekosistem, vrlo sličan Apple iOS-u. Najviše će biti pogođeni nezavisni developeri, koji neće moći da priušte registracione troškove ili će se izgubiti u birokratiji, zatim open-source zajednica, aplikacije fokusirane na privatnost, koje često idu protiv komercijalnih interesa Google-a, kao i lokalni projekti, koji rešavaju specifične potrebe određenih zajednica ili regiona. Najzad, biće sve teže raditi na obrazovnim i istraživačkim projektima, koji se razvijaju van komercijalnog okvira.

Korisnici gube mogućnost da slobodno biraju aplikacije. Sideloading je omogućavao testiranje beta verzija, instalaciju aplikacija koje nisu dostupne u određenom regionu (što smo u Srbiji više puta osetili, a povremeno i sada osećamo), kao i korišćenje specijalizovanih alata. Sve to će sada zavisiti od Google-ove dozvole.

Zašto, pobogu?

Google tvrdi da je glavni razlog za ove izmene novi talas malicioznih aplikacija koje se, prema njihovim podacima, pedeset puta češće pojavljuju van Play prodavnice nego u njoj. Kritičari ističu da i sama Play prodavnica često biva „zagađena“ zlonamernim softverom, pa se postavlja pitanje koliko su ti argumenti iskreni, a koliko predstavljaju pokušaj preuzimanja potpune kontrole nad ekosistemom.

Google insistira da time „štiti korisnike“ i „održava otvorenost Android-a“, ali suština je da sloboda više neće biti u rukama korisnika već u rukama kompanije. Iako Google tvrdi da ne planira da „cenzuriše“ sadržaj samih aplikacija, već samo identitet developera, jasno je da će upravo oni odlučivati ko ima pravo da distribuira softver. A pristalice kažu „pa, Apple tako radi od početka, eto dokaza da je Apple uvek u pravu“.

Do sada je najveća razlika između Android-a i iOS-a bila upravo mogućnost da korisnik odluči da li želi da rizikuje i instalira aplikaciju iz alternativnih izvora – bilo da je to F-Droid, Aurora Store ili sajt nekog nezavisnog developera. Time su napredniji korisnici mogli da testiraju APK fajlove sa beta verzijama, isprobaju regionalno zaključane aplikacije ili da koriste specijalizovane alate koje Google ne dozvoljava u svojoj prodavnici.

Šta ostaje korisnicima?

Google naglašava da će i dalje postojati mogućnost sideloading-a, ali samo za aplikacije koje prođu kroz njihovu verifikaciju. Za deo korisnika, naročito one u zemljama gde zvanične aplikacije nisu dostupne, ovo može značiti ozbiljno ograničenje. Posebno će biti pogođene male zajednice i projekti koji nastaju kao odgovor na specifične lokalne potrebe. Gubimo jedno od osnovnih obećanja Androida – sloboda izbora i mogućnost da korisnik zaista bude vlasnik svog uređaja. Nova politika je jasna: vaš telefon više nije vaš… već Google-ov.