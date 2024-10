Zdravlje, lepota, funkcionalnost, trajnost: Četiri razloga za Huawei Watch GT 5 seriju pametnih satova

Ukoliko spadate u ljubitelje moderne tehnologije, i te kako ste svesni da je sve teže “odupreti se” nekom od brojnih pametnih satova. Veoma su pogodni, elegantni, funkcionalni i lako se integrišu u našu svakodnevicu. Stoga se postavlja pitanje koji model odabrati i zašto? Huawei Watch GT 5 serija pametnih satova ima nekoliko veoma ubedljivih aduta.

Trajnost

Verovatno najveći adut kada su Huawei pametni satovi u pitanju jeste dugotrajna baterija. Za razliku od konkurencije čije se trajanje baterije meri u satima, Huawei GT 5 satovi traju daleko duže: muški modeli s većim dimenzijama imaju i veće baterije, pa traju do 14 dana, dok manji i elegantniji ženski modeli imaju bateriju koja omogućava do 7 dana funkcionisanja. Ovaj put je spektar mogućnosti proširen bežičnim punjenjem, što je veoma pogodna opcija koja eliminiše potrebu za prilagođenim punjačem sa specifičnim punjenjem.

Osim toga, vredi istaći i fizičke aspekte trajnosti. Kućišta od nerđajućeg čelika su izuzetno otporna na fizičke udarce i oštećenja. GT 5 modeli su otporni na vodu i prljavštine u skladu sa IP69K rejtingom. Regularni (ne-Pro) modeli su vodootporni do 5 ATM, dok Pro modeli nude otpornost na vodu do 10 ATM, što čitavu seriju čini izuzetno pogodnom za plivanje i druge vodene aktivnosti.

Funkcionalnost

GT 5 serija pametnih satova podržava brojne funkcionalnosti koje olakšavaju svakodnevicu i integrišu se na neprimetan način u naše digitalno okruženje, olakšavajući korišćenje drugih uređaja i otvarajući nove opcije u svakodnevnoj upotrebi. Na primer, satovi podržavaju Bluetooth pozive, kao i reprodukciju muzike. Zahvaljujući tome, možete ići na vežbanje bez nošenja telefona i trčati uz uživanje u muzici putem Bluetooth bubica bez nošenja teškog telefona koji u svakom trenutku može ispasti iz džepa. Istovremeno, možete odgovarati na pozive, ne propuštajući komunikaciju sa kolegama i prijateljima.

Isto tako, sat podržava GPS praćenje, tako da u svakom trenutku možete da se reorijentišete i da istražujete daleke predele u dugotrajnim šetnjama, vožnjama biciklom ili na neki drugi način, bez bojazni da ćete zalutati ili se naći u nevolji. GT 5 serija pametnih satova podržava sve Android (od 9.0 verzije i novije) i iOS uređaje (od 13.0 verzije i novije), tako da su u praksi podržani svi uređaji koji su trenutno dostupni na tržištu.

Dizajn

GT 5 modeli dolaze u dve veličine: 46 mm i 41 mm, sa AMOLED ekranom visoke rezolucije. Satovi imaju elegantan izgled koji odgovara svakom stilu, od svakodnevnog, sportskog do formalnog, elegantnog stila. GT5 Pro modeli koriste premium materijale poput safirnog stakla i titanijuma. Huawei je implementirao novi EasyFit dizajn, s kojim se kaiš uklanja jednostavno pritiskom na dole, a dostupan je veliki broj boja.

Pametni sat se odlikuje debljinom od svega 9,5 mm i masom od samo 35 grama. Huawei Watch GT 5 serija donosi dva unikatna dizajna brojčanika – osmougaoni i okrugli sa zlatnim detaljima, uz niz narukvica koje se razlikuju po boji i materijalu, kako bi svaki korisnik uživao u najnovijim tehnološkim dostugnućima bez kompromisa po pitanju stila. Za korisnike koji su u potrazi za luksuznim dizajnom najvišeg kvaliteta, dostupni su Huawei Watch GT 5 Pro modeli, koji u izradi kombinuju titanijum i nanokristalnu keramiku.

Treba istaći i 11 novih tema lica sata (Watch Face), koji se ističu rasponom od modernih do sportskih tema, sa brojnim dodatnim temama koje možete preuzeti krroz Huawei Health aplikaciju. I ne samo to, pošto u AppGallery prodavnici možete preuzeti čitav niz aplikacija za svoj pametni sat. Najzad, dostupan je i veliki broj materijala kada je reč o kaišu sata, od reciklirane plastike i kožnih kaiševa, preko keramike do titanijuma.

Zdravlje

Huawei Watch GT 5 serija, uz dizajn i estetiku, donosi niz funkcionalnih mogućnosti u kojima se posebno ističu jedinstveni i detaljni podaci koji se tiču zdravlja i fizičke aktivnosti. Korisnici koji vole da vežbaju imaju mogućnost praćenja sportskih aktivnosti sa preko 100 modova. Za zahtevnije je obezbeđeno dinamično praćenje kondicije, što pomaže da lakše dostignete ciljeve ili se pripremite za nastup, takmičenje, da podignete formu za sportsko nadmetanje sa prijateljima.

Sportski noviteti biće od posebne koristi ljubiteljima trčanja, kojima su na raspolaganju analiza forme, ali i planovi trčanja, uključujući importovanje različitih trkačkih ruta, kako bi istražili nove staze i postavili sebi nove atletske izazove. Takođe, za ljubitelje aktivnosti poput golfa i slobodnog ronjenja, uređaji iz Huawei Watch GT 5 Pro edicije donose niz inovacija koje će uživanje u omiljenom sportu podići na novi nivo.

To nije sve, jer je Huawei sa Watch GT 5 serijom predstavio i novu generaciju TruSense sistema, koji višestruko unapređuje upravljanje svim bitnim aspektima zdravlja i fitnesa. Inovacije u ovom aspektu zasnivaju se na unapređenju senzora pomoću vrhunske tehnologije zatamnjivanja stakla i poboljšanih algoritama, čime se postižu tačniji, precizniji i merodavniji podaci o ličnom zdravstvenom stanju. TruSense sistem praćenja zdravlja uključuje, između ostalog, SpO2 monitoring, praćenje pulsa, kvaliteta sna i stresa.

Pokloni uz kupovinu do kraja oktobra

Osim četiri nabrojana, tu je i peti, veoma konkretan razlog za kupovinu, koji možemo smatrati bonusom. Ukoliko kupite bilo koji pametni sat iz serije Huawei Watch GT 5 tokom oktobra, dobijate na poklon Huawei FreeBuds 5i slušalice ako se registrujete do 7.11.2024. na huaweipokloni.rs, trogodišnju garanciju na sat, kao i pristup aplikaciji Huawei Health+ na tri meseca besplatno, gde između ostalog možete pronaći kurseve poznatih sportista i stručnjaka iz sveta fitnesa.

Satovi iz serije Huawei Watch GT 5 dostupni su kod operatera Yettel, A1 i mts, kao i u prodavnicama Gigatron, Tehnomanija, Tehnomedija i na platformi Ananas, po cenama od 32 do 75 hiljada dinara, u zavisnosti od modela. Dodatne informacije možete pronaći na ovim stranicama:

https://consumer.huawei.com/rs/wearables/watch-gt5-pro/

https://consumer.huawei.com/rs/wearables/watch-gt5/

