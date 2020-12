Zebra Systems, Nebojša Stankić – New Distributor for New Reality | BIZIT2020

“Nije tehnologija ta koja upravlja tržištem nego ideja”, izjavio je Nebojša Stankić, Southeast Europe Regional Manager Zebra Systems, na nedavno održanoj BIZIT konferenciji. Nebojša se obratio sa bine Kluba poslanika malobrojnim prisutnim posetiocima u sali kao i online publici koja je pratila preko live strima i govorio je o tri nova programa ovog velikog distributera.

“Okolnosti u kojima smo sada su dovele do toga da su neke biznis ideje propale, dok su neke druge prosperirale. Tehnologija i računarstvo mogu da pomognu ali je najbitnije imati dobru ideju, hrabrost i spremnost da se prilagodiš novonastaloj situaciji”, rekao je Nebojša. Kompanija Zebra System je počela da distribuira rešenja IT giganata kao što su Acronis, GFI Software i SolarWinds MSP. Nebojša se takođe pohvalio brojnim tehnološkim rešenjima koja su pomogla drastičnom rastu klijenata i unapređenjima koja su donela novi kvalitet u ponudu, poput Ikea Croatia koja je za samo mesec dana potpuno prešla na online poslovanje ili startapa Optomoroute koji je porastao čak deset puta za šest meseci pandemije. “Ove godine na američkom tržištu tehnološka rešenja su sa osam posto odskočila na 30%. To je strahovit iskorak u odnosu na bilo šta i bilo kada na tržištu”, rekao je Nebojša. “Društvena uloga računarstva u ovom trenutku je jako važna i od nas u velikoj meri zavisi da podržimo druge biznise, da im omogućimo da lakše i uspešnije rade u ovoj situaciji”, zaključio je Nebojša. Celo predavanje možete pogledati u video snimku ispod.

