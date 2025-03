Zebra Technologies rešenja u zdravstvu

Potrebe pacijenata i medicinskih ustanova su iz godine u godinu sve složenija, pa su potrebna moćna tehnološka rešenja da bi se odgovorilo na izazove. Zebra Techologies rešenja olakšavaju pružanje nege i obezbeđuju bolje rezultate uz skromnije resurse.

Globalni trendovi kao sto su rast i starenje populacije, sve veća prisutnost hroničnih bolesti, nedostatak radne snage i drugi pokazuju rast potražnje za zdravstvenom negom. Pacijenti očekuju veću transparentnost, više pogodnosti i bolji pristup podacima.

Kako olakšati negu?

Kako se razlika između ponude i potražnje za zdravstvenim radnicima širi, negovatelji se bore da zadovolje rastuće potrebe. Ako se trend nastavi, 2030. godine će biti potrebno 80 miliona zdravstvenih radnika i nedostajaće 15 miliona negovatelja.

Smanjenje potrebe za obilaženjem pacijenata znači više vremena za pružanje nege, to jest brigu o samim pacijentima

Trudeći se da popune nedostatak, negovatelji rade do iscrpljenosti što dovodi do njihovog nezadovoljstva:

Sestre imaju 27 obilazaka po smeni1 što povećava mogućnost medicinskih greški usled zamora.

Potroši se 21 minut po smeni tražeći samo opremu2 što podstiče nezadovoljstvo pacijenata.

Oko 80% lekara je na granici svojih kapaciteta3, što prouzrokuje visoke stope odlaska zaposlenih kao i nedovršene zadatke.

Ključno je odabrati pravu tehnologiju bez obzira na vašu ulogu, bilo da ste osoblje za prijem i otpust pacijenata, medicinski inženjeri, laboratorijski tehničari, lekari, medicinske sestre, farmaceuti ili pomoćno osoblje. Uz Zebra Technologies rešenja za zdravstvo olakšava se pružanje nege i ostvaruje se više rezultata uz manje resursa.

Ključ je u povezivanju

Sa rešenjima koja direktno povezuju kolege bilo gde i bilo kada, povezivanje celokupnog osoblja jednim komunikacionim rešenjem, koje je usklađeno sa industrijom i državnim propisima. Sa sigurnom identifikacijom pacijenata dobijate poverenje, sa jednostavnijim tokovima rada smanjuje se dupliranje zadatak. Dostupnost informacija je veća kad je sve na jednom mestu. Široko povezan portfolio integriše čitavu ustanovu, od klinike do apoteke, laboratorije, mobilnih bolnica i drugih odeljenja.

Tehnologija je dizajnirana tako da bude intuitivna za korišćenje na već poznatom operativnim sistemima i prilagođena je korisnicima, što eliminiše frustraciju i stres, racionalnije koristi vreme i obnavlja fokus.

Pažljivo osmišljeni isključivo za zdravstvenu negu, Zebra uređaji su dizajnirani tako da su otporni na UV zračenja, mogu da izdrže dezinfekciona sredstva, napravljeni su od medicinske plastike koje pomažu u smanjenju širenja infekcija.

Oblasti primene

Gde sve mogu da se koriste Zebra Healthcare uređaji?

Kod prijema pacijenata za identifikaciju i otpust, kao adekvatna terapija koja uključuje skeniranje narukvice, čime se smanjuje procenat ljudske greške. Bez straha skenirajte i identifikujte pacijenta, lekove i terapiju kako biste obezbedili da procedura bude korektno ispoštovana.

U farmaciji, za obeležavanje lekova i popis osnovnih sredstava.

Hitna pomoć, uz adekvatnu komunikaciju kako bi se na vreme javilo da se pripremi sve što je potrebno kod prijema pacijenta. Obezbeđena je i klinička mobilnost kao i praćenje i lociranje u realnom vremenu.

Operacione sale

Intenzivna nega

Mobilne bolnice

Lanac snabdevanja

Napredni bolnički štampači, mobilni uređaji, bar-kod narukvice i skeneri štite privatnost i prava pacijenata i osiguravaju pozitivnu identifikaciju pacijenta pri svakoj interakciji, od prijema do otpusta. Svaki uzorak treba da bude obeležen bar-kodom, čijim štampanjem i skeniranjem omogućavamo identifikaciju, praćenje i upravljanje, što umanjuje mogućnost greške. Obezbeđuje se povezivanje pružaoca usluge sa podacima, sklapaju informacije o pacijentima i lekovima, što osigurava da svaki put pružamo adekvatnu negu pravom pacijentu, sa pravim lekom, tačnom dozom i u pravom trenutku.

