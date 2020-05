Zebra uređaji za vrhunsku produktivnost

Često gledamo VR i AR uređaje bez jasne predstave o tome kakvu korist donose. Displej HD4000, koji se montira na glavu poput naočara, pruža prave informacije, postavljene u pravo vreme, ispred očiju radnika. One će drastično povećati efikasnost i tačnost izvršenja zadataka

Upotreba je raznovrsna pa, na primer, u skladištu možete da usmerite korisnike na prave lokacije i proverite njihove izbore, poboljšavajući tačnost i ubrzavajući zadatke. Prikažite radnicima u montaži uputstvo korak po korak s vizuelnom dokumentacijom u stvarnom vremenu. I pružite uputstva za rukovanje tehničarima da biste omogućili brži završetak popravki, bez grešaka, kako biste umanjili vreme zastoja opreme.

HD4000 Enterprise Head‑Mounted Display

Poboljšajte produktivnost i preciznost izvršenih zadataka bez upotrebe ruku. Uz HD4000 ruke i oči uvek su slobodni da se fokusiraju na zadatke – umesto da komuniciraju s aplikacijom na mobilnom računaru radi dobijanja istih podataka. Sve to uz bolju preglednost i udobnost. Robusni dizajn omogućava uređaju da traje godinama.

HD4000 je jednostavan za upotrebu – samo ga priključite na glavni mobilni uređaj i uključite ga. Uz pomoć dostupnih alata, kao što su Software Development Kit (SDK) i Application Programming Interfaces (APIs), HD4000 se lako integriše u postojeće aplikacije.

Fleksibilan dizajn za punu udobnost

Uz HD4000 dobićete pravu boju, kontrast i jasnoću slike. A žarišna daljina samih naočara optimizovana je za postojeće aplikacije, smanjujući zamor očiju.

HD4000 sadrži samo one komponente koje su neophodne za pružanje funkcionalnosti samog uređaja – displej, kameru i mikrofon. Nema baterije, Wi‑Fi procesora niti mobilne mreže. Potrebno je samo da povežete HD4000 sa Zebra mobilnim računarom odgovarajućim kablom. Pošto HD4000 koristi manje od 1 W, skoro da nema uticaja na potrošnju baterije mobilnog uređaja. S težinom manjom od 30 grama, HD4000 je neuporedivo lakši od svakog uređaja na tržištu.

Podesivi nosač okvira omogućava upotrebu levog i desnog oka i širok spektar međuzeničnog podešavanja udaljenosti. Takođe, postoji i mogućnost izrade naočara s dioptrijom (na recept). HD4000 možete promeniti s desnog na levo oko u sekundi. Ovaj displej nudi tokom celog dana ugodno iskustvo gledanja za sve vaše radnike, bez naprezanja očiju.

Ključne karakteristike

Jedna od prednosti HD4000 jeste to što drastično smanjuje vreme za obuku. Kada se koristi sa Zebra FulfillmentEdge, zabeležena su poboljšanja od preko 90 odsto u ispitivanjima.

Koriste se za prikupljanje i dopunu skladišta, usluga na terenu itd. Da bi se pojednostavila integraciju samog uređaja, nude se i gotovi predlozi Zebra skladišta za brzu i jednostavnu integraciju s vodećim aplikacijama Sistema za upravljanje skladištem (WMS), a Application Programming Interface (API) olakšava integraciju sa aplikacijama na bilo kom vertikalnom tržištu.

HD4000 izrađen je da traje godinama, otporan je na prašinu, vodu, kao i na svakodnevne padove i udarce. Pogodan je za razna radna okruženja, a naročito se istakao u magacinima, proizvodnji i terenskoj službi.

Pogledajte karakteristike uređaja!

RS5100 Bluetooth Ring skener

Robusni ring skener jednim prstom veoma lako dopre svuda po „Go‑Everywhere“ principu.

Skeneri za prst ili Ring skeneri rade bez upotrebe ruku, te radnici tako povećavaju produktivnost. Današnji radnici imaju velika očekivanja od nosivih uređaja. Očekuju moderan dizajn s minimalnim pokretom za maksimalan komfor, lakoću korišćenja koja je toliko intuitivna da praktično nije potrebna obuka, plus jednostavnost skeniranja i usmeravanje na svaki bar‑kod.

Sada to možete imati sa RS5100. Udoban industrijski dizajn, veoma lagan, koji možete koristiti kod kuće ili bilo gde u vašem objektu. Robustan dizajn osigurava dug životni ciklus s niskim ukupnim troškovima vlasništva (Total Cost of Ownership ‑ TCO), sa opcijama skeniranja koje odgovaraju potrebama vašeg okruženja, plus dodatna oprema koja smanjuje vreme i troškove upravljanja. Zebrini napredni sistemi za skeniranje imaju neuporedive performanse skeniranja i karakteristike koje podižu jednostavnost upotrebe i upravljivost na novi nivo.

RS5100 ‑ nova generacija u bežičnom dizajnu Ring skenera pruža visoke performanse i svestranost, spremna je za vaša skladišta, distributivne centre ili maloprodajne objekte. Za više informacija, posetite ovu stranicu!

Vrhunska ergonomija, jednostavnost upotrebe i fleksibilnost aplikacije.

Malih dimenzija, ekstremno udoban i lagan, s težinom od 70 grama, RS5100 idealan je za celodnevnu upotrebu. Pruža fleksibilnost skeniranja bez ruku, s mnogo stilova nošenja, uz Bluetooth vezu i bez kabla koji bi ometao radnike pri korišćenju. Radnici sami mogu da biraju željeni stil nošenja – na desnoj ili levoj ruci, bilo na prstu ili zadnjoj strani ruke.

Samo dodirnite za trenutno uparivanje

Pomoću NFC‑a, radnici mogu jednostavno upariti RS5100 sa Zebra uređajima, poput WT6000 prenosivog računara ili TC52 ručnog mobilnog računara. Nema potrebe za skeniranjem bar‑koda za uparivanje, dovoljno je samo da otvorite Bluetooth podešavanja da biste identifikovali i izabrali uređaj.

Prilike za korišćenje su raznovrsne:

Skladištenje / distribucija (sakupljanje, sortiranje i odlaganje, pakovanje);

transport i logistika (sortiranje, utovarivanje kamiona, slanje, prijem);

proizvodnja (upravljanje zalihama, dopunjavanje, sortiranje, verifikacija gotovih proizvoda);

maloprodaja (klikni i prikupi, inventar zaliha).

