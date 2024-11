Želite da upravljate privatnošću na Instagramu? 

Postoji nekoliko načina na koje možete promeniti postavke privatnosti na Instagramu.

Evo kako da promenite postavke

Instagram je jedna od najpopularnijih društvenih mreža za deljenje fotografija i videa. Omogućava vam povezivanje sa voljenima, poznatim ličnostima i mnogim drugima. Međutim, uz sve zanimljive funkcije dolaze i rizici po privatnost koje ne bi trebalo da zanemarite. Svaki put kada nešto objavite na Instagramu, otvarate mogućnost za zloupotrebu vaših dragocenih informacija od strane spamera. Ipak, to možete kontrolisati uz samo nekoliko jednostavnih koraka. Svi želimo da uživamo u povezivanju sa voljenima na društvenim mrežama, ali ne treba zaboraviti da to može dovesti do različitih online pretnji ako ne obratimo pažnju.

Neophodno je da znate koje opcije privatnosti su dostupne na Instagramu pre nego što se prijavite. Ovo će vam omogućiti da odlučite da li želite da vaše slike, objave i priče budu vidljive svima. Instagram nudi neke od najboljih opcija za prilagođavanje privatnosti koje možete razmotriti dok koristite aplikaciju. Evo nekoliko načina na koje možete promeniti postavke privatnosti na Instagramu:

– Proverite da li je vaš profil privatan

– Blokirajte nekoga

– Pristupite i pregledajte svoje podatke na Instagramu

– Postavite svoj nalog na privatno

– Isključite status aktivnosti

Privatni profil

Postavljanje Instagram naloga na privatni način je jedan od prvih i najlakših načina da zaštitite svoje informacije. Samo ljudi koji vas prate mogu videti vaše fotografije i objave kada prebacite svoj profil na privatno. Dovoljno je da kliknete na tri tačke sa desne strane vašeg profila. Zatim idite na „podešavanja“ i „aktivnost“. Sada kliknite na „privatnost naloga“ i postavite profil na privatno.

Pristupite i pregledajte svoje podatke na Instagramu

Takođe možete kontrolisati ko može videti vaše podatke na Instagramu pomoću opcije pregleda. Idite na tri tačke i kliknite na opciju „Više“. Zatim idite na „Centar za naloge“ i kliknite na „Vaše informacije i dozvole“. Odatle možete odabrati „Pristupite svojim informacijama“.

Blokirajte nekoga

Ako ne želite da neko vidi vaše objave i profil, najjednostavnija opcija je da ga blokirate. Kliknite na dugme za navigaciju sa leve strane Instagrama. Možete otvoriti opciju za ćaskanje ili direktno otići na njihov profil. Kliknite na ćaskanje sa osobom koju želite da blokirate, a zatim kliknite na ikonu „i“ na vrhu. Sada odaberite opciju „Blokiraj/Odblokiraj“.

