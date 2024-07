Želite sklopivu tastaturu koja može poslužiti i kao PC? 

U poslednjih nekoliko godina, najbolji mini PC-jevi postali su izuzetno popularni, zahvaljujući potrošačima koji žele ekonomičnije mašine koje zauzimaju vrlo malo prostora.

Da li ste ikada želeli tastaturu koja ujedno služi i kao PC?

Fascinantno je videti različite dizajne koje su proizvođači osmislili da popune ovo rastuće tržište.

A sada postoji novi kandidat za najprenosiviji, najunikatniji i najučinkovitiji mini PC po pitanju veličine: kućište tastature koje sadrži ceo PC. Nazvana Ling Long sklopiva tastatura, jedna strana sadrži bateriju dok druga strana ima matičnu ploču, APU, memoriju, skladište i sistem hlađenja.

Najšokantniji deo je procesor koji je ugrađen, AMD Ryzen 7 7840U. To je osmojezgarni Zen 4 procesor sa Radeon 780M grafikom, što ovoj tastaturi PC daje značajan porast snage dok temperatura na strani matične ploče ostaje ispod 42 stepena. Ako ste zabrinuti zbog izbora portova i povezivanja, tu su USB Type-C i Type-A portovi i podrška za Wi-Fi 6. Baterija omogućava 10 sati produktivnosti, šest sati zabave, poput strimovanja videa, i četiri sata igranja. Dostupne su različite konfiguracije, uključujući do 32GB DDR5 RAM-a i do 1TB skladišnog prostora.

S obzirom na to da je sve ovo smešteno ispod haube tako male, lagane, sklopive tastature, zaista je impresivno. To je savršen mini PC za kancelarijske radnike koji treba da nose laptop na posao i sa posla. Takođe je ultra jeftin, košta samo oko 412 dolara za model sa 16GB/512GB i 495 dolara za model sa 32GB/1TB.

Mini PC-jevi su tu da ostanu

Umesto da proizvođači fokusiraju toliko resursa na gubitničku trku u proizvodnji najboljih grafičkih kartica, najboljih procesora ili najboljih laptopova, glavni fokus bi trebao biti na razvoju pristupačnih PC-jeva koje prosečan radnik može priuštiti i lako prenositi po potrebi.

Rastuće tržište mini PC-jeva već privlači puno pažnje, kao što se vidi po sve većem broju izdanja kao što su GMKtec NucBox M6, Minisforum AtomMan X7 Ti i Geekom AX8 Pro. Jasno je da postoji velika potražnja za ovom vrstom PC-jeva, koja i dalje raste. Zašto bi neko nastavio da troši ogromne količine novca na proizvodnju najmoćnijih laptopova i desktopova koji donose sve manji povrat kada možete posvetiti taj trud i troškove razvoja znatno jeftinijim mašinama koje i dalje pružaju neverovatne performanse?

Nadamo se da ćemo nastaviti da vidimo rast ovog segmenta mini PC-jeva kako sve više proizvođača shvata da je to pametnija investicija. To bi takođe rešilo energetsku krizu koja proizlazi iz prekomerno snažnih komponenti i AI tehnologije koja se napaja tom tehnologijom.

Izvor: Techradar

