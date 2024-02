Značajno unapređenje za Porsche Taycan 

Novi Porsche Taycan je prošao kroz sveobuhvatno ažuriranje, hvaleći se poboljšanjima u različitim aspektima, uključujući snagu, domet, ubrzanje i mogućnosti punjenja. Porsche je poboljšao dizajn, posebno izdvajajući Turbo modele, i poboljšao standardnu opremu u svim verzijama.

Ova ažuriranja se odnose na Taycan sportsku limuzinu, svestrani Taycan Cross Turismo sa opcionim paketom za terensku vožnju i praktični Taycan Sport Turismo. Novi modeli, opremljeni sa četiri opcije pogona sa varijantama pogona na zadnje i sve točkove, biće dostupni u Porsche centrima od proleća 2024.

Tokom razvoja, inženjeri i test vozači prešli su preko 3,6 miliona kilometara širom sveta da bi unapredili Taycan, koji je već postigao značajan uspeh sa skoro 150.000 proizvedenih jedinica. Taycan je dobro prihvaćen na ključnim tržištima kao što su SAD, Velika Britanija, Nemačka i Kina, postavljajući se kao pionir u segmentu električnih vozila.

Performanse su značajno poboljšane, sa svim ažuriranim modelima koji postižu bolje ubrzanje u poređenju sa svojim prethodnicima. Na primer, Taycan i Taycan Turbo S sada mogu da dostignu 100 km/h sa mesta za samo 4,8 odnosno 2,4 sekunde, što predstavlja poboljšanja od 0,6 i 0,4 sekunde. Uvođenje funkcije push-to-pass u paketu Sport Chrono dodatno poboljšava ubrzanje, pružajući povećanje snage do 70 kW tokom 10 sekundi.

Domet je takođe značajno proširen, a WLTP ciklus pokazuju povećanje do 35%, dostižući maksimum od 678 km u zavisnosti od varijante karoserije i motora. Štaviše, mogućnosti punjenja su unapređene, omogućavajući brže punjenje na 800-voltnim DC stanicama, sa do 320 kW. Performance Battery Plus sada ima bruto kapacitet od 105 kWh, što je povećanje sa 93 kWh, i ima proširennje za brzo punjenje za brže vreme punjenja.

Uvođenje adaptivnog vazdušnog vešanja kao standarda, zajedno sa opcionim Porsche Active Ride vešanjem za verzije sa pogonom na sve točkove, nudi ravnotežu između udobnosti vožnje i dinamike. Efikasnost je poboljšana raznim merama, uključujući napredni pogonski sklop, modifikovani impulsni inverter, snažnije baterije i poboljšanu rekuperaciju i strategije pogona na sva četiri točka.

Uprkos težini do 15 kilograma manje, ažurirani modeli dolaze sa opsežnijom standardnom opremom, uključujući funkcije kao što su ambijentalno osvetljenje, ParkAssist sa kamerom za vožnju unazad i grejanje prednjih sedišta. Dizajn je dodatno rafiniran, sa novim prednjim i zadnjim stilom, poboljšanim farovima i zadnjim svetlima i karakterističnim bojama za Turbo modele.

Koncept kontrole i prikaza takođe je ažuriran, sa optimizovanim korisničkim interfejsom, dodatnim funkcijama i dubljom integracijom Apple CarPlay. Uključivanje dugmeta push-to-pass i intuitivne kontrole za sisteme pomoći vozaču dodatno poboljšavaju iskustvo vožnje.

