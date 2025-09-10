Znanjem protiv gladi, mitova i dosade – startuje zalet za 16. Evropsku noć istraživača

Već od sledeće nedelje širom Srbije počinje zalet za 16. Evropsku noć istraživača, kroz niz razigranih aktivnosti poput naučnih kafića, izložbi, pab kvizova, antičkih debata, istraživanja toplotnih ostrva, vožnje biciklima kroz Sunčev sistem i zajedničkog kuvanja gimnazijskog lonca.

Ove i brojne druge aktivnosti razbudiće znatiželju, razigrati um i pozvati posetioce da uhvate naučni ritam za veliki, finalni događaj 26. septembra.

Zagrevanje počinje već 15. septembra, kada će, sve do 19. 9, između 10 i 15 sati Prirodno-matematički fakultet u Nišu poželeti dobrodošlicu svim budućim istraživačima.

Predaktivnosti u Beogradu kreću 18.9. otvorenim vratima laboratorije Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” (IBISS) od 10 do 14 sati, dok će Institut za nuklearne nauke „Vinča” ugostiti radoznale posetioce 22. 9. od 10 do 14 časova.

U Tržnom centru „BIG Fešn” 21. septembra od 18 do 20 časova naći ćete se oči u oči sa česticama mikroplastike: naučićete nešto više o ovom globalnom problemu današnjice, uključujući i to šta svako od nas može da učini da smanji pritisak plastike na prirodu.

U restoranu „Polet” 22. 9. od 20 sati biće održan naučni pab kviz uživo, a dan ranije, 21. 9. u minut iza ponoći kreće i petodnevni onlajn kviz Lov na znanje, u saradnji sa projektima Evropske noći istraživača „RiNG“ (Bosne i Hercegovine) i TRAILS (Srbija).

U ponedeljak, 22. 9, na Jutjub kanalu Evropske noći istraživača biće emitovana tri filma snimljena tokom terenskog rada istraživača sa Odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda IBISS-a sa temom Reke u kadru – priče hidrobiologa.

U Palati nauke 24. 9. od 17 do 19 sati biće održano predavanje iz tri dela i debata pod nazivom „Šta nauka ima sa nama? Nauka u svakodnevici i svakodnevica u nauci”.

Saznaćete kako se nauka i tehnologija međusobno dopunjuju i pomeraju granice svakodnevice, kako roditelji dece sa autizmom mogu da udruže snage sa naučnicima i dugoročno menjaju sistem, ali i šta svako od nas već danas može da učini za unapređenje ili očuvanje metaboličkog zdravlja. Dva predavača dolaze sa IBISS-a – doktor bioloških nauka Bojana Mićić, naučni saradnik na Odeljenju za biohemiju i dr Smilja Praćer, naučni saradnik na Odeljenju za neurobiologiju – a doktor bioloških nauka Zorana Kurbalija Novičić trenutno radi kao naučnik i biznis lider u Upsali u firmi Olink Proteomics. Nakon predavanja sledi vođeni obilazak stalne postavke Palate nauke. Ulaz je besplatan, ali je broj mesta ograničen i neophodna je prijava putem ovog linka.

Naučni klubovi širom Srbije od 22. septembra organizuju tradicionalnu Nedelju istraživača.

U Nišu će 22. 9. u 10 sati u Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje (CSU) biti otvorena izložba Miris prirode – biljne vrste Srbije. Istoga dana od 18 sati na programu je predavanje o zelenoj infrastrukturi i održivim gradovima. U dvorištu CSU 23. septembra biće održan pab kviz na temu mitova u vezi sa klimatskim promenama i njihovom „razbijanju”.

U Naučnom klubu, Parku znanja CSU i Parku Sv. Save 24. 9. od 12 do 14 sati posetioci će vršiti merenja temperature i upoznati se sa pojmom urbanih toplotnih ostrva, a 24. i 25. septembra od 17 do 19 časova u kafiću Labeerint biće održani pab kvizovi čije će glavne teme biti hemija hrane, razvoj matematike i njen uticaj na rešenja u drugim naučnim oblastima, kao i matematički modeli pojava iz prirode i društva.

Na radionici u Naučnom klubu u Šapcu će 23. 9. biti reči o principima veštačke inteligencije (VI) u autonomnoj vožnji; dan kasnije učenici mlađeg uzrasta porediće muziku koju je stvorio čovek i onu koju je stvorila VI; a 25. septembra naučiće nešto više o šumskom bogatstvu Srbije.

U Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje u Kikindi na radionici 22. septembra od 17 do 18.30 učesnici će moći iz prve ruke da saznaju kako izgleda život u SAD od jedne FLEX učenice koja je tamo provela godinu dana. Ona će im pokazati i kako se prave smorsi, tradicionalni američki dezert uz logorsku vatru.

Nekoliko aktivnosti u Kikindi biće povezano sa VI: potraga pomoću QR kodova (NK, 23. 9. u 17), njeno korišćenje u oblasti javne uprave, obrazovanja i građanskih prava (NK, 24. 9. u 12), pretvaranje tekstualnog opisa u sliku (OŠ „Sv. Sava”, 25. 9. u 15.30), programiranje u Skreču (NK, 25. 9. u 17) i korišćenje u farmaciji i medicini (NK, 26. 9. u 12).

Naučni klub Kragujevac će 24. 9. održati bogat i raznolik program na Trgu Radomira Putnika: interaktivne radionice, edukativne igre, slagalice, demonstracije i kvizove, sa posebnim akcentom na VI.

Na radionici u kraljevačkoj OŠ „Čibukovački partizani” 22. 9. VI neće biti predstavljena samo kao alat, već i partner u procesu otkrivanja, dok će naučni klub Kruševac 24. 9. organizovati prezentaciju o različitim mernim jedinicama korišćenim kroz istoriju,

U Kulturnom centru Svilajnca se 22. 9. otvara izložba Kulturna raznolikost Svilajnca, a 24. 9. od 9 do 12 sati u Prirodnjačkom centru kroz aktivnost Sport je lek bez recepta predstaviće se sportski klubovi i upoznati decu sa različitim sportovima.

Da li je ekologija nauka ili pomodarstvo tema je predavanja koje će održati inženjer tehnologije Predrag Nikolić u mejkers učionici Zaječarske gimnazije 22. 9. od 18 sati. Na istom mestu, 24. septembra od 15 sati na meniju je gimnazijski lonac; kroz pripremu zdravih obroka biće reči o sastavu pojedinih namirnica i njihovoj funkciji u našem organizmu.

Na Trgu Oslobođenja 23. 9. od 17 sati maturanti gimnazijalci će vežbati veštinu debatovanja u stilu starih Grka. Učenici završnih razreda osnovnih škola dobiće priliku da se upoznaju sa programiranjem u kabinetima informatike Zaječarske gimnazije 25. 9. od 17 sati.

Na dan jesenje ravnodnevice, 22. 9. u OŠ „Jovan Šerbanović” u Ranovcu od 12 sati učenici će simulirati proces kojim je Eratosten u 3. veku pre n.e. izmerio obim Zemlje. U ranovačkoj knjižari Nola 23. i 24. septembra od 10 do 11 sati posetioci će se upoznati sa istorijom nauke i astronomije kroz predstavljanje knjige „Šta nam govori nebo” Gertrude Kejl, a Garden pab u Petrovcu na Mlavi pretvoriće se u naučni kafe 25. 9. od 18 do 19 sati gde će se diskutovati o pčelama.

Šta je slično, a šta različito u kulturnom nasleđu srpskog i makedonskog naroda tema je radionice koja će se održati 22. 9. od 12 sati u Narodnom muzeju Leskovac i Etno muzeju „26. jul”. Nešto sasvim drugačije – gel od morskih algi koji se primenjuje u svemu od lečenja rana i nege kože do zalivanja biljaka – biće proučavan na interaktivnoj radionici 23. septembra u podne u Naučnom klubu Centra za stručno usavršavanje u Leskovcu.

Da li je veštačka inteligencija saveznik, pretnja ili nešto sasvim neizvesno saznaćete na predavanju i interaktivnoj radionici u Naučnom klubu Reginalnog centra Smederevo 24. 9. od 10 do 12 sati.

Program u Novom Sadu počinje 19. septembra zanimljivom tribinom „Kako se informisati u doba AI?”, potom se nastavlja 22. septembra vožnjom biciklima kroz Sunčev sistem pomoću aplikacije u proširenoj realnosti.

Svakoga dana od 22. do 25. septembra u periodu 18-20 č u Naučnom klubu pri Kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu biće organizovano nekoliko aktivnosti: igra memorije, soba za bekstvo, kafa s naučnicima, matematička slagalica Ešerove kocke i konstrukcija Platonovih tela. Na istoj lokaciji 23. 9. od 18 sati održaće se zabavni, interaktivni naučni kviz za decu od 10 do 15 godina, a 24. septembra od 12 do 14 moći ćete da upoznate VI tutora Mentoru.

Naučnici u Novom Sadu pozivaju sve radoznale i kreativne mlade umove da pokažu kako vide nauku i naučnike uz pomoć VI alata, učestvovanjem na konkursu FleksAI umetnost: Moja vizija nauke uz pomoć veštačke inteligencije. Konkurs je otvoren do 19. septembra.

Pre svega toga, 12. septembra u 20 sati na Instagram profilu prof. dr Tijane Prodanović (drcosmicray), jedne od naših najpoznatijih astrofizičarki i naučnih komunikatorki, biće organizovani posebni razgovori uživo sa naučnicima iz dijaspore koji rade u najprestižnijim svetskim institutima i univerzitetima.

16. Evropska noć istraživača pod sloganom U toku sa naukom održaće se u petak, 26. septembra, od 16 do 22 sata, u 16 gradova širom naše zemlje: Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Čačku, Kruševcu, Subotici, Smederevu, Pirotu, Leskovcu, Ranovcu, Zaječaru, Svilajncu, Kikindi, Šapcu i Inđiji.

Više informacija i kompletan program nalaze se na zvaničnom sajtu www.nocistrazivaca.rs

Ova manifestacija se u našoj zemlji ove godine realizuje kroz dva projekta: ReFocuS FLOW i TRAILS.

Koordinator projekta ReFocuS FLOW (Road to Friday of Science FLOWs) je Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu i Univerzitetom u Kragujevcu.

Koordinator projekta TRAILS (TRAIN RESPONSIBLE AI LEARNING SOCIETY) je Kreativno edukativni centar u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Novi Sad, Udruženjem naučnih komunikatora NAUKOM, Visokom školom strukovnih studija iz Subotice i Centrom za promociju nauke.

Projekti su finansirani iz programa „HORIZON EUROPE“, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri”.