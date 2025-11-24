Zoeti – šarmantna igra, a potpuno besplatna

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada je to Zoeti. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 27. novembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Zoeti je turn-based roguelite u kojem umesto klasičnih karata veština na scenu stupa običan špil za poker. U borbi se prave kombinacije poput para, dva para, ful hausa ili skala fleša, a one aktiviraju napade, odbrane i posebne veštine družine. Tokom partije nadograđuju se likovi kroz borbe, otkrivanje novih opcija i povremenu pomoć lokalnog stanovništva, dok igrač pokušava da spase nekada mirnu zemlju koju su preplavila čudovišta nastala od zgrušane krvi mrtvog boga.

Atmosfera je klasična „izabrani heroj” fantazija – svet je naseljen ljudima, demonima i uglavnom antropomorfnim životinjama, a ton je pomalo luckast i bajkovit. Igra traje oko četiri do šest sati i kombinuje roguelite elemente sa narativom o spasavanju sveta, uz šarolik niz likova koji imaju dovoljno prepoznatljivih karaktera da ne deluju generički.

Ključna zamerka je da Zoeti ne ide dovoljno daleko ni u jednom pravcu. Roguelike/roguelite sloj postoji, ali je ograničen: ne menja se poker špil, ne gradi se deck kao u drugim sličnim igrama, već se sve svodi na to da se u svakoj situaciji izvuče najbolja moguća poker kombinacija i da se pametno bira koje veštine se nadograđuju Dakle, nema klasičnog deck-building sistema.

Priča je korektna, sa primesama razigrane fantazije i pristojno urađenim svetom, ali igra ne nudi mnogo prostora da zaista uroni u svet ili likove. Susreti su uglavnom unapred određeni, interakcije su ograničene, a mnogi likovi deluju više kao scenografija nego kao punokrvni akteri. Završnica je, prema utisku recenzenata, prilično nezadovoljavajuća.

Ukupni utisak je da u Zoeti postoji veliki neiskorišćeni potencijal – naročito ako bi se u nekom nastavku ili DLC-u produbile interakcije sa likovima i svetom. U sadašnjem stanju, igra se preporučuje pre svega onima koji žele da u jednom dužem popodnevu odigraju ležernu, kratku fantazijsku avanturu o izabranom heroju, bez preterano kompleksnih roguelike sistema. Na kraju krajeva, besplatna je.

Oni koji vole fantastične svetove će se sigurno obradovati, a fine ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatne – Zoeti inače košta oko 17 evra.