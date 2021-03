Zoom anksioznost – saveti za smanjenje stresa

Upotreba usluga video chata i konferencija poput Zoom eksplodirale su tokom protekle godine zbog lockdown-a i rada od kuće tokom pandemije.

Saveti za smanjenje nivoa stresa sada kada se čini da su video pozivi ovde da ostanu

Iako postoji malo istraživanja o Zoom anksioznosti, anketa u kojoj je učestvovalo 2.000 zaposlenih koji rade od kuće, u novembru 2020. otkrila je da ta anksioznost potiče iz nekoliko izvora: tehnološki i zvučni problemi koje ne možete rešiti, nemogućnost čitanja govora tela ljudi, osećaj kao da ste nečujni, prisustvo pozivu bez dovoljno vremena za pripremu i zabrinutost zbog neprofesionalne pozadine. Uprkos uvođenju vakcine i nagoveštajima o ponovnom otvaranju u nekim oblastima, mnoge kompanije neće prisiljavati zaposlene da se vrate u kancelariju sa punim radnim vremenom u dogledno vreme, pa je verovatno da će video konferencije ostati i dalje. Ali ako patite od anksioznosti koristeći ove alate, imamo nekoliko praktičnih saveta o tome kako se boriti protiv Zoom anksioznosti i kako učiniti sastanke lakšim.

Kao prvo, isključite self-view. Kada se prijavite na poziv i uverite se da ste u kadru, kliknite desnim tasterom miša na video da biste prikazali meni. Izaberite Hide Myself. Drugi će vas videti i dalje, ali vi nećete morati stalno da gledate sebe. Ovo bi moglo imati snažan pozitivan psihološki efekat. Nikada ranije ljudi nisu toliko dugo gledali u sopstveni lik. To dodaje stres i svesno – ljudi se brinu o svom izgledu, nezi, itd. – i nesvesno, jer su psihološka istraživanja pokazala da čak i kada ljudi ne razmišljaju aktivno o tome, njihov odraz u vidnom polju dovodi do povećanja samoevaluacije. Dalje, možete da uložite u štitnik koji fizički blokira kameru. Čak i ako slučajno uključite video, sve dok je kamera fizički blokirana, niko vas zapravo ne može videti, dok ga ne uklonite.

Zatim, ponovo procenite potrebu za video pozivima. Ako ste domaćin sastanka, razmislite da li za to treba da bude uključen video ili, čak i bolje, to može biti telefonski poziv. Slobodno recite ne društvenim angažmanima na Zoom-u. Ako su vam video pozivi previše, ne morate da idete na sastanak ili hangout kluba ljubitelja knjiga na Zoom-u. Budite otvoreni prema svojim osećanjima i potrebama, a vaši prijatelji bi trebalo da razumeju, jer ko se nije osećao tako tokom ove godine? Dajte sebi oduška. Ako ste imali bilo kakav osećaj stresa ili anksioznosti zbog video poziva, samo znajte da niste sami. Većina ljudi je na nekom nivou zabrinuta zbog lajanja pasa tokom važnog poziva, prekida Wi-Fi konekcije ili načina na koji gledaju u kameru. U ovom trenutku ljudi imaju prilično razumevanja za poteškoće koje nastaju radom od kuće i pozivanjem kolega u vaš lični prostor na ovaj način.

Izvor: Cnet

Podelite s prijateljima

Tweet