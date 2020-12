Zoom i Among Us najviše puta preuzeti na App Store-u

Ova godina bila je godina kada su ljudi širom sveta bili prisiljeni da pronađu nove načine povezivanja, a taj trend je jasno vidljiv kada pogledate najčešće preuzimane aplikacije na Apple-ovom hardveru. Apple je otkrio najpopularnije aplikacije na svojim platformama za 2020. godinu, a posebno se ističu dva imena: alat za video ćaskanje Zoom i društvena igra Among Us, koje su bile najbolja besplatna aplikacija i igra na iPhone-u i iPad-u.

Ove godine nema iznenađenja

Nijedno ime ne bi trebalo da bude veliko iznenađenje. Uprkos pokretanju 2018. godine, Among Us je postala verovatno najveća igra 2020. godine, redovno zauzimajući Twitch rang liste, pa čak i privlačeći političare u svet streaminga. Mobilna verzija je posebno popularna jer je besplatna za preuzimanje. Slično tome, Zoom je zabeležio ogroman rast jer je postao faktički društveni prostor za ljude i preduzeća koja traže direktne veze tokom pandemije. Minecraft je i dalje najprodavanija plaćena igra. Ovaj trend povezanosti može se videti i na Appleovim godišnjim nagradama za aplikacije. U stvari, kompanija je čak predstavila novu seriju nagrada zasnovanih na onome što naziva „uslužnošću“. Evo kompletne liste pobednika:

iPhone aplikacija godine: Wakeout

iPhone igra godine: Genshin Impact

iPad aplikacija godine: Zoom

iPad igra godine: Legends of Runeterra

Mac aplikacija godine: Fantastical

Mac igra godine: Disco Elysium

Apple TV aplikacija godine: Disney+

Apple TV igra godine: Dandara: Trials of Fear

Apple Watch aplikacija godine: Endel

Apple Arcade Game of the year: Sneaky Sasquatch

