Zoom od sada može da upravlja sa milion učesnika na pozivu

Zoom je upravo najavio da njihovi webinar pozivi sada mogu podržati do milion učesnika istovremeno. Ova promena dolazi nakon što su razne političke grupe koristile Zoom za prikupljanje sredstava za izbornu kampanju potpredsednice Kamale Harris, često organizujući pozive sa stotinama hiljada ljudi.

Nove opcije za velike događaje

Kompanija sada nudi različite nivoe za organizaciju velikih događaja. Kupci mogu birati između webinara sa maksimalnim kapacitetima od 10K, 50K, 100K, 250K, 500K, i, naravno, 1M učesnika. Ovi paketi za jednokratne webinare dolaze sa podrškom Zoom-ovog tima za Event Services, kako bi se osiguralo da svi učesnici imaju “profesionalno i angažovano iskustvo.”

„Sada organizatori događaja imaju fleksibilnost i moć da prirede zaista interaktivna iskustva na neviđenoj skali i mogućnost kupovine velikih jednokratnih webinara,“ izjavila je Smita Hašim, glavna direktorka proizvoda u Zoom-u.

Iako su ovi veliki webinari nedavno korišćeni za političko prikupljanje sredstava, Zoom predviđa budućnost u kojoj će ovakvi događaji postati uobičajeni u poslovnom, zabavnom i javnom sektoru. Kompanija, na primer, navodi da poznate ličnosti i zabavljači mogu koristiti ove mogućnosti webinara za susrete sa fanovima i druge vrste virtuelnih događaja.

Troškovi i nova prilika za zaradu

Međutim, ovakvi događaji nisu jeftini. Zakazivanje jednokratnog webinara za milion ljudi koštaće 100.000 dolara. To je zapravo povoljna ponuda, jer webinar za 10.000 ljudi košta 9.000 dolara, što je gotovo jedan dolar po osobi.

Pre ove promene, Zoom je zvanično podržavao do 100.000 učesnika. Međutim, prema izveštajima Bloomberga, kompanija je nedavno promenila smer kako bi prilagodila pomenute događaje za prikupljanje sredstava.

Sve je počelo u julu, kada je organizacija “Win with Black Women” održala Zoom poziv sa više od 40.000 učesnika, pri čemu su prikupili 1,5 miliona dolara za Harrisovu kampanju. Ovo je potom usledilo sa “White Dudes for Harris” sa 190.000 učesnika i “White Women for Harris” sa 164.000 učesnika.

Ovo bi mogla biti nova unosna prilika za zaradu za Zoom. Na kraju krajeva, nije prošlo puno vremena otkako su njihove akcije prodavane po ceni od 560 dolara po akciji, pre nego što su pale na oko 60 dolara po akciji, što je bio očekivani pad kako se svet vraćao normalnim sastancima uživo.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet