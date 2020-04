Zoom premašio cifru od 300 miliona korisnika

Već neko vreme se priča o tome kako je Zoom od 10 miliona korisnika u decembru 2019. godine za samo nekoliko meseci stigao do 300 miliona, a najviše zbog koronavirusa, te toga što se najveći deo komunikacije među ljudskim bićima preselio online.

Krajem marta kompanija je objavila da je stigla do 200 miliona korisnika, što znači da je za samo tri nedelje na servis stiglo još oko 100 miliona onih koji Zoom koriste na dnevnom nivou. Pored prebrojavanja korisnika radi se i na bezbednosnim ispravkama, a zbog sve većih propusta, te kritika javnosti. Tako je 22. aprila moglo da se čuje da ažuriranje 5.0 donosi funkcije koje bi trebalo da umire one koji brinu za sopstvenu, te privatnost svih Zoom korisnika. Na prvom mestu će biti poboljšani standardi za enkripciju, tako da će video pozivi postati otporniji na napade, a novi, sigurniji Zoom bi trebalo da bude spreman do 30. maja.

Bezbednosni propusti koji opsedaju Zoom već nekoliko nedelja uvećanje broja korisnika čine još više fascinantnim. Mnoge velike kompanije su zaposlenima zabranile korišćenje Zoom usluga, a zbog Zoombombing-a, hakera, krađa podataka, ali se ti problemi izgleda ne tiču običnih korisnika, koji su, kako se čini, Zoom proglasili svojom omiljenom platformom za video pozive.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet