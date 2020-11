Zoom ukida meeting limit od 40 minuta za Dan zahvalnosti

Zoom je ranije ove nedelje saopštio da će ukinuti svoje standardno ograničenje od 40 minuta besplatnih video poziva za Dan zahvalnosti.

Zoom će omogućiti duža porodična druženja

S obzirom na skokove u slučajevima COVID-19 širom zemlje i razna nova i postojeća ograničenja međudržavnih putovanja, ovogodišnji Dan zahvalnosti biće stvar bez presedana koja će verovatno uključivati kombinaciju ličnih i virtuelnih druženja pomoću softvera za video konferencije kao što je Zoom.

Ograničenje od 40 minuta bilo je jedno od ključnih ograničenja Zoom-ovog osnovnog plana tokom čitave pandemije, često prisiljavajući grupe da ponovo pokrenu chat nakon isteka vremenskog ograničenja. Mnogi Zoom-ovi konkurenti uveli su slična ograničenja, uključujući Google Meet (ograničenje od 60 minuta) i Cisco Webex (ograničenje od 50 minuta), a svi dobavljači dodatno naplaćuju planove korporativnog nivoa koji uklanjaju ograničenje i proširuju broj dozvoljenih učesnika. Ali Zoom ima koristi ako ukloni ovo ograničenje, čak i samo na jedan dan, na praznike sa velikim prometom poput Dana zahvalnosti. Na taj način može postati odredište za virtuelne proslave i dalje postaviti svoju platformu kao način povezivanja sa drugima tokom pandemije.

To je samo privremeno uklanjanje ograničenja od 40 minuta, koje traje od ponoći na Dan zahvalnosti (26. novembra) do 06:00 ET 27. novembra. Ali činjenica da Zoom ovo uopšte radi – i da će verovatno ići daleko u pomaganju korisnicima da koriste video chat kao zamenu za tradicionalno porodično okupljanje – dovoljno govori o bizarnoj i neistraženoj teritoriji na koju ulazimo ove praznične sezone dok COVID-19 nastavlja da besni u SAD. Takođe je dobar podsetnik da je, s obzirom na sumorne prognoze zdravstvenih stručnjaka i trenutne skokove pozitivnih rezultata u gotovo svim državama SAD-a, dobra ideja osloniti se na tehnologiju koja će popuniti prazninu.

